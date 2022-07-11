Команда Навального объявила о создании международного ФБК

Команда российского оппозиционера Алексея Навального объявила о создании Международного фонда борьбы с коррупцией (Anti-Corruption Foundation International) . Об этом политик и его соратники сообщили 11 июля в социальных сетях.

Это международная неправительственная организация, которая, как заявляют её создатели, будет бороться с коррупцией и "путинской" властью в России. Первым взносом на работу фонда стали 50 тысяч евро из премии Сахарова, которую Навальному присудил Европарламент в декабре 2021 года.

"Коррупция убивает. Сейчас, когда на украинские города летят посланные Путиным ракеты, это стало максимально очевидно. Путин и его окружение годами делали все, чтобы оставаться у власти и воровать, воровать, воровать, — и теперь, ошалев от безнаказанности, они развязали войну", – говорится на сайте проекта, где также опубликован призыв "не "быть против войны", а бороться против войны".

В наблюдательный совет фонда вошли бывший премьер-министр Бельгии, депутат Европарламента Ги Верхофстадт, лауреат Пулитцеровской премии американо-британская журналистка Энн Аппельбаум, философ и политолог Френсис Фукуяма и жена оппозиционера Юлия Навальная. В руководстве организации - руководители российского Фонда борьбы с коррупцией, соратники Навального: Леонид Волков, Владимир Ашурков, Мария Певчих и другие.

На сайте опубликованы расследования команды Навального, а также "Список 6000" – перечень российских чиновников, сотрудников СМИ и деятелей культуры, которых оппозиционер и его сторонники считают "коррупционерами и разжигателями войны".