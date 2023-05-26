В России возбудили административное дело из-за репостов "Медузы"

Против российского журналиста Валерия Нечая возбудили дело по административной статье об участии в деятельности нежелательной организации из-за репостов "Медузы". Об этом сообщил "Первый отдел".
Нечая вызвали в районную прокуратуру Санкт-Петербурга для вручения копии постановления о возбуждении дела. Сам он не знает, какие именно репосты стали поводом для его преследования.
"Первый отдел" предположил, что прокуратура рассчитывает на медийность дела и усиление вследствие этого атмосферы страха в обществе.
Российские власти объявили "Медузу" нежелательной организацией в январе 2023 года. За "участие в деятельности нежелательной организации", которым признают и репосты, россиянам грозит штраф до 15 тысяч рублей, за финансовую помощь "нежелательной" организации – до пяти лет лишения свободы.
Дело против Нечая – второе известное дело за репосты "Медузы". Ранее в Краснодаре за них оштрафовали местного активиста Виталия Вотановского, обратила внимание "Новая газета Европа". Уголовные дела за донаты "нежелательным" организациям пока не возбуждали, отметил "Первый отдел".
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