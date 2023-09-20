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Международный уголовный суд подвергся хакерской атаке

Международный уголовный суд в Гааге (МУС) подвергся хакерской атаке на прошлой неделе. Об этом сообщает агентство Reuters.

В МУС рассказали, что на прошлой неделе была обнаружена "необычная активность" в компьютерной сети. Представитель организации отказался комментировать, насколько масштабной была атака и была ли опасность полностью устранена. В МУС также не стали комментировать, кто может стоять за атакой.

"Были приняты немедленные меры для реагирования на этот инцидент кибербезопасности и смягчения его последствий", – сказано в заявлении МУС.

Источник издания NOS заявил, что в результате атаки было украдено большое количество конфиденциальных документов. В МУС эту информацию не подтвердили.

Представитель организации заявил изданию, что атака расследуется в сотрудничестве с властями Нидерландов.

  • 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В заявлении суда говорилось, что они подозреваются в незаконной депортации детей из Украины. Решение МУС было поддержано США, большинством стран Евросоюза и Украиной.

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