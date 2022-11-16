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MI5: В этом году из Европы выслали более 600 российских агентов

Глава британской внешней разведки MI5 Кен Маккаллум

Генеральный директор британской внешней разведки MI5 Кен Маккаллум заявил, что в этом году из Европы, включая и Великобританию, были высланы более 600 российских агентов влияния. Более 400 из них, предположительно, занимались шпионажем под прикрытием дипломатической и иной деятельности. Маккаллум назвал это самым значительным стратегическим ударом по российской разведке в новейшей истории Европы.

"Такой масштаб [высылки агентов. - РС] вкупе с санкциями наверняка застал Путина врасплох," - сказал Маккаллум.

По словам главы MI5, британская разведка начала усиленно бороться с российским шпионажем после попытки отравления Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 году. С тех пор Великобритания аннулировала более 100 дипломатических виз, выданных гражданам России.

Борьба с российским влиянием вышла на новый виток после начала военного вторжения России в Украину. Великобритания была и остаётся одним из главных союзников Украины в Европе, и противостоит попыткам российской стороны обвинить её во вредительстве, например, в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток", подчеркнул Маккаллум. Он считает, что Великобритании придётся ещё много лет быть готовой сопротивляться агрессии со стороны России - в том числе в области кибербезопасности.

Однако главной угрозой безопасности Великобритании и Европы глава MI5 назвал угрозу с Востока. По его мнению, Китай "затеял долгую игру" против Запада и пытается манипулировать его политической жизнью, влияя как на китайские диаспоры в Европе, так и на местных политиков. Маккаллум упомянул о случаях похищения китайских диссидентов в Европе, которые связывают с деятельностью спецслужб КНР. Китайская сторона ранее отказывалась признавать свою причастность к подобным случаям и считала их провокацией.

Ещё одной проблемой шеф британской разведки считает деятельность спецслужб Ирана. По его словам, только в этом году было зафиксировано не менее 10 угроз похищения или убийства людей в Великобритании, исходивших от тайных агентов Ирана.

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