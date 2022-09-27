В Венгрии депутат приговорён к 5 годам условно за шпионаж в пользу России

Верховный суд Венгрии приговорил бывшего депутата Европарламента Белу Ковача, проживающего в Москве, к пяти годам условно за шпионаж в пользу России, передает EUObserver.

Согласно обвинительному заключению, с 2012 по 2014 год Ковач продвигал интересы России в Евросоюзе. Его также признали виновным в мошенничестве с бюджетом и фальсификации документов. На арест Ковача могут выдать международный ордер.

Судебный процесс против Белы Ковача начался в июле 2018 года. С 2009 по 2015 год он был депутатом Европарламента от венгерской националистической партии Jobbik ("За лучшую Венгрию"). В качестве наблюдателя политик присутствовал на выборах в Абхазии, Крыму и самопровозглашенной "ДНР".