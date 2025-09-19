Ссылки для упрощенного доступа

МИД Эстонии: истребители РФ нарушили воздушное пространство страны

Российские истребители МиГ-31
МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России для выражения протеста и вручения ноты в связи с нарушением воздушного пространства страны.

Согласно заявлению ведомства, в пятницу три российских истребителя МиГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии и находились там 12 минут.

"В этом году Россия уже четыре раза нарушала воздушное пространство Эстонии, что само по себе неприемлемо. Но сегодняшнее вторжение с участием трех истребителей в наше воздушное пространство является беспрецедентно наглым", – заявил министр иностранных дел страны Маргус Цахкна.

Эстонская телерадиокомпания ERR уточняет, что инцидент произошел в районе острова Вайндло в Финском заливе. У истребителей отсутствовали планы полета, а транспондеры были отключены.

По данным источников издания Politico, истребители направлялись в сторону Таллина, для их отражения были подняты в воздух итальянские истребители F-35.

  • В ночь на 10 сентября воздушное пространство Польши нарушили около 20 дронов. В небо поднялись истребители Польши и стран-членов НАТО. Несколько беспилотников были сбиты. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал случившееся "масштабной провокацией". Российские военные заявили, что наносили удары по западным регионам Украины, но подчеркнули, что атаковать объекты на территории Польши не планировалось.


