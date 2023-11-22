Финляндия закроет все погранпункты с Россией, кроме одного

Власти Финляндии приняли решение закрыть все пограничные переходы на границе с Россией, за исключением одного, самого северного. Об этом заявил на пресс-конференции в среду премьер-министр Финляндии Петтери Орппо. Завтра, в четверг, предложение должно пройти утверждение в правительстве.

Пропускать финнов и россиян сможет только КПП Райа-Йоосеппи (с российской стороны - Лотта). Он находится в 240 километрах от Мурманска. Остальные погранпереходы перестанут работать как минимум до 18 февраля 2024 года.

Хельсинки считает, что российские власти потворствуют проезду мигрантов на границу с Финляндией. Об этом заявила глава финского МИД Элина Валтонен, передаёт Reuters. Кремль эти обвинения отрицает.

По словам министра, при необходимости Финляндия готова полностью закрыть границу с Россией.

Как сообщает финская медиакорпорация Yle, с начала ноября через границу с Россией в Финляндию приехали более 500 просителей убежища. Среди них граждане Сирии, Йемена, Ирака, Сомали и других стран. В выходные, после закрытия пограничных переходов на юго-востоке Финляндии, через пограничный переход Вартиус в Финляндию прибыло в общей сложности 83 просителя убежища. 75 просителей убежища прибыли на КПП Вартиус и Салла сегодня, в среду.