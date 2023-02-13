МИД Франции и Канады призвали своих граждан покинуть Беларусь

Министерство иностранных дел Франции в понедельник вновь заявило, что "настоятельно" рекомендует своим гражданам отказаться от посещения Беларуси - в связи с продолжающейся почти год войной в Украине. Одновременно министерство повторило свой призыв к тем, кто ещё остаётся в Беларуси, покинуть её. Об этом информирует агентство Reuters.

В обновленном тексте рекомендаций для граждан Франции, министерство уведомило, что только один пограничный переход остается открытым для тех, кто направляется из Беларуси в Польшу. В то же время, границы Беларуси с Литвой и Латвией остаются открытыми, добавлено в заявлении МИД Франции.

В аналогичных рекомендациях МИД Канады отмечается "риск произвольного применения" властями Беларуси местных законов в отношении иностранных граждан.

Ранее в понедельник посольство США в Москве рекомендовало своим гражданам, живущим или находящимся в России, "немедленно" покинуть её территорию в связи с войной в Украине и угрозой необоснованных задержаний и притеснений со стороны правоохранительных органов.

Отдельно в сообщении указывается, что в сентябре в России была объявлена мобилизация, и что российские власти могут призвать в армию людей с двойным гражданством - США и России, не признавая их американских документов.

В прошлом году посольство США дважды призывало американцев "немедленно покинуть Россию" - в первый раз 28 февраля, спустя несколько дней после российского вторжения в Украину, а затем 28 сентября, вскоре после объявления мобилизации.