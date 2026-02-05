МИД Италии сообщил о попытке хакеров атаковать объекты Олимпиады

Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил о предотвращении серии кибератак на объекты, связанные с внешнеполитическим ведомством страны, а также на сайты олимпийских объектов, в том числе отелей в Кортине-д'Ампеццо. Слова Таяни приводят ANSA и Reuters.



"Это действия российского происхождения" – сказал глава итальянского МИД. Других деталей он не привел. Таяни отметил, что МИД Италии уведомил о кибератаках другие ведомства.



France24 cо ссылкой на МИД Италии пишет, что атаки затронули около 120 объектов, включая посольство Италии в Вашингтоне. Директор по связям с общественностью Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс сказал, что организация не комментирует вопросы безопасности.



Ответственность за атаку взяла на себя хакерская группировка NoName057(16), участников которой связывают с Россией, пишет Настоящее время. В заявлении группы в Telegram, на которое ссылается агентство ANSA , атака связывается с "проукраинской политикой итальянского правительства".

В июле 2025 года Евроюст заявлял о ликвидации группы NoName057(16), которая, как отмечалось, стоит за многочисленными DDoS-атаки на критически важную инфраструктуру, оборонные и энергетические компании, а также госучреждения по всей Европе. Также отмечалось, что операция против группировки проводилась при участии 12 стран, включая США. Были выданы ордера на арест семи подозреваемых, в том числе предполагаемых организаторов, находящихся в России. Хакеры, по данным прокуратуры Германии и Евроюста, привлекли более четырёх тысяч добровольцев через платформу Telegram, соцсети и форумы.



Издание "Агентство" писало, что двое граждан России, из числа подозреваемых, руководят IT-структурой "Центр изучения и сетевого мониторинга молодежи" (ЦИСМ), основанной по поручению президента России Владимира Путина для "защиты молодежи от деструктивного контента". Российские власти связи с хакерскими группировками всегда категорически отрицали.

6 февраля в Италии официально откроется зимняя Олимпиада-2026. Соревнования распределены между Миланом и курортом Кортина-д’Ампеццо, а также другими локациями в регионах Ломбардия и Венето.

