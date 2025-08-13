Российские хакеры могут быть причастны к масштабной кибератаке на американскую федеральную систему электронного судопроизводства. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на бывших сотрудников федеральных правоохранительных органов США.

Атака началась в июле, писал журнал Politico, административное управление судов США признало её в начале августа. Среди полученной хакерами информации могли оказаться данные осведомителей, свидетелей уголовных дел и уголовных разбирательств по преступлениям против национальной безопасности, засекреченные уголовные дела, ордера на арест и другие документы, которые не предназначались для публичного доступа.

В некоторых случаях хакеров могли интересовать уголовные дела против людей с русскими или восточнославянскими фамилиями, говорится в материале NYT.

Какое именно российское ведомство или какая хакерская группа может быть связана со взломом — неизвестно. Отмечается, что российские хакеры могли быть не единственными, кто получил доступ к судебной системе. Часть источников издания называет атаку на базу данных "многолетней", из материала следует, что она могла продолжаться с 2021 года.