Российские хакеры выложили в сеть внутренние документы восьми британских военных баз, персональные данные их сотрудников, служебные инструкции по кибербезопасности. Об этом сообщила газета The Mail on Sunday. В британском министерстве обороны журналистам сообщили, что ведут расследование инцидента.

По данным издания, хакеры из группировки Lynx атаковали подрядчика министерства обороны — Dodd Group, занимающего строительством и обслуживанием военных объектов. Среди похищенных документов оказались также материалы второй подрядной организации — строительной Kier. Хакеры потребовали выкуп под угрозой публикации конфиденциальной информации и начали выкладывать похищенные документы в сеть.

Среди распространённых документов — планировки баз Королевских военно-воздушных сил, на которых хранится ядерное оружие и базируются американские истребители F-35, главной базы беспилотников, сверхсекретной радарной станции, информация о военно-морских базах и базе ВВС на юге Великобритании.