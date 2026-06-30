МИД Катара: встречи США и Ирана на высоком уровне пока не будет

Представители США, прибывшие в Доху, не будут проводить встречу с иранской стороной на высшем уровне, сообщили во вторник в руководстве Катара.

В министерстве иностранных дел эмирата заявили, что на текущей неделе состоятся лишь технические переговоры по ряду вопросов, включая региональную безопасность. "В дальнейшем эти обсуждения могут быть переведены на более высокий уровень", - отметил на брифинге официальный представитель внешнеполитического ведомства Катара Маджед аль-Ансари.

Также со ссылкой на это ведомство сообщается, что у приехавших в столицу Катара Доху зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа - спецпосланника главы Белого дома - пока запланированы только встречи с посредниками. Одновременно отмечается, что прибытие высокопоставленных представителей Ирана в Доху сейчас не ожидается.

Со стороны Ирана представитель МИД страны Эсмаил Багаи заявил, что в среду в Дохе, вероятно, состоится диалог с Катаром - выступающим в роли посредника - по вопросу реализации промежуточного соглашения, включая разблокирование замороженных иранских активов. "На ближайшие дни не запланировано никаких встреч с американской стороной на каком-либо уровне", - добавил Багаи.

Днём ранее президент США Дональд Трамп в посте в соцсети Truth Social написал, что "Иран запросил встречу", которая состоится 30 июня в Дохе. Подробностей о цели переговоров Трамп не привёл.

Издании Axios со ссылкой на источники писало, что США и Иран договорились прекратить взаимные удары и продолжить переговоры. В публикации отмечалось, что стороны планируют встретиться во вторник в катарской столице, чтобы урегулировать спор вокруг Ормузского пролива - ключевой транспортной артерии для мировой торговли нефтью, газом и удобрениями.