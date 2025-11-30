МИД Казахстана осудил Украину за атаку на причал КТК в Новороссийске

Министерство иностранных дел Казахстана выразило протест в связи с атакой на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума в акватории морского порта Новороссийска. В результате атаки морских беспилотников в ночь на 29 ноября, как ранее сообщили в компании, был выведен из строя один из причалов, что серьёзно осложнило погрузку нефти, транспортируемой из Казахстана в порт Новороссийска, на танкеры.

МИД Казахстана возложил ответственность за эту атаку на Украину, хотя официально Киев, в отличие от многих других атак на объекты в России, не брал её на себя. В МИД отметили, что "произошедшее является уже третьим актом агрессии против исключительно гражданского объекта, функционирование которого гарантировано нормами международного права". Ранее украинские беспилотники атаковали один из объектов КТК в России, а также офис компании в Новороссийске. "Ожидаем от украинской стороны принятия действенных мер по недопущению подобных инцидентов в будущем", - говорится в сообщении. Реакции Киева пока не было.

Казахстан, являющийся союзником России по ОДКБ и поддерживающий с Москвой тесные связи, заявляет о нейтралитете в российско-украинской войне. Астана в частности не поддержала российскую аннексию украинских территорий. Власти Казахстана также пытаются избежать вторичных санкций, что затрагивает торговлю с Россией.

КТК - крупный международный проект с участием Казахстана, России и ведущих мировых нефтедобывающих компаний. Протяженность трубопровода составляет 1500 километров. КТК в основном транспортирует западно-казахстанскую и российскую нефть. России принадлежит 24% акций Каспийского трубопроводного консорциума, а Казахстану — 19%. Остальные крупные и мелкие доли принадлежат нескольким крупным западным нефтяным компаниям, отмечает "Радио Азаттык".

С заявлением в связи с другой предполагаемой украинской атакой в Чёрном море - на два танкера российского так называемого теневого флота - выступил и МИД Турции. В отличие от Казахстана, Турция прямо не осудила Украину за эту атаку, однако выразила обеспокоенность в связи с ней, отметив, что инциденты произошли в турецкой эксклюзивной экономической зоне и создали угрозу для судоходства и окружающей среды. Анкара заявила, что она в контакте со всеми сторонами, чтобы не допустить распространения войны в Черноморском регионе.

Танкеры Kairos и Virat под флагом Гамбии были атакованы дронами СБУ - сообщил СМИ источник в этой украинской спецслужбе. Официально Киев это не подтверждал. На судах возник пожар и они потеряли ход, однако не затонули. С одного из них был эвакуирован экипаж. Сообщается, что суда буксируют к побережью Турции.



