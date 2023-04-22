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МИД РФ сообщил о массовой высылке российских дипломатов из Германии

Здание Министерства иностранных дел России

Министерство иностранных дел России сообщило, что власти Германии решили массово выслать из страны российских дипломатов. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

В ответ МИД объявил о "зеркальной" высылке из России немецких дипломатов, а также о существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств в России. Согласно заявлению, посол Германии Геза Андреас фон Гайр был официально уведомлен о решении ведомства еще 5 апреля.

  • В марте издание Focus писало, что Германия рассматривает возможность высылки из страны более 30 российских дипломатов. По данным СМИ, немецкие органы безопасности пришли к выводу, что представители России могут использовать свой дипломатический иммунитет для вербовки осведомителей с целью саботажа или распространения дезинформации.
  • В апреле 2022 года Германия объявила персонами нон грата 40 российских дипломатов, в ответ Россия выслала 40 немецких дипломатов.

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