МИД РФ сообщил о массовой высылке российских дипломатов из Германии

Министерство иностранных дел России сообщило, что власти Германии решили массово выслать из страны российских дипломатов. Заявление опубликовано на сайте ведомства.
В ответ МИД объявил о "зеркальной" высылке из России немецких дипломатов, а также о существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств в России. Согласно заявлению, посол Германии Геза Андреас фон Гайр был официально уведомлен о решении ведомства еще 5 апреля.
- В марте издание Focus писало, что Германия рассматривает возможность высылки из страны более 30 российских дипломатов. По данным СМИ, немецкие органы безопасности пришли к выводу, что представители России могут использовать свой дипломатический иммунитет для вербовки осведомителей с целью саботажа или распространения дезинформации.
- В апреле 2022 года Германия объявила персонами нон грата 40 российских дипломатов, в ответ Россия выслала 40 немецких дипломатов.
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