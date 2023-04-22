МИД РФ сообщил о массовой высылке российских дипломатов из Германии

Министерство иностранных дел России сообщило, что власти Германии решили массово выслать из страны российских дипломатов. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

В ответ МИД объявил о "зеркальной" высылке из России немецких дипломатов, а также о существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств в России. Согласно заявлению, посол Германии Геза Андреас фон Гайр был официально уведомлен о решении ведомства еще 5 апреля.