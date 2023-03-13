Шпионский приют. Куда попадают высланные российские дипломаты

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину европейские страны выслали или внесли в "черные списки" сотни российских дипломатов. Некоторые из них все равно оказались в Европе: они были устроены на работу в посольство в Сербии, одной из немногих европейских европейских стран, не ставших вводить санкции в отношении России. Как удалось выяснить Радио Свобода, среди этих сотрудников дипломатических миссий есть по меньшей мере два человека, связанных с российской разведкой, в том числе сотрудник 16 центра ФСБ, который власти США считают ответственным за хакерские атаки на американские объекты критической инфраструктуры.

В этом расследовании вы узнаете о российских дипломатах, которые после начала российского вторжения были высланы из стран ЕС или не допущены до работы в них и в итоге переведены в российское посольство в Сербии. В их числе:

Нежелательные

В июле 2022 года глава британской разведки МИ-6 Ричард Мур заявил, что после начала полномасштабной войны с Украиной из Европы были высланы "более половины российских шпионов, действовавших под дипломатическим прикрытием". Иногда в качестве причины высылки прямо говорилось о подозрениях в шпионаже, иногда об этом писали лишь СМИ.

Так, в январе 2022 года немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что Германия выслала сотрудника российского консульства в Мюнхене, который оказался офицером российской Службы внешней разведки (СВР). В августе, уже после начала войны, Словакия выслала трех российских дипломатов, которые, как утверждалось, также работали на российскую разведку и были причастны к убийству в Берлине выходца из Чечни и гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

С начала российского вторжения и до конца 2022 года страны ЕС выслали почти 500 российских дипломатов и административных сотрудников. Многие из этих стран, например, Нидерланды, Хорватия, Польша, Чехия и Эстония сократили численность российских дипломатических миссий на количество высланных, сделав невозможной их замену. Вместе с этим в Сербии, которая декларирует желание войти в Европейский союз, российское дипломатическое присутствие выросло: в феврале 2022 года в стране работали 54 российских дипломата, а в марте 2023 года – уже 62, следует из дипломатических списков, которые публикует на своем сайте МИД Сербии.

Пресс-секретарь главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля Питер Стано сказал Радио Свобода, что лишь сама Россия может решить, направлять ли высланного из страны-члена ЕС дипломата в другое государство Евросоюза. Каждая из стран ЕС, по словам Стано, в свою очередь сама решает, допускать ли такого человека к себе в страну. Другой высокопоставленный европейский чиновник рассказал Радио Свобода на условиях анонимности, что формального запрета для перевода высланного из одной страны ЕС дипломата в другую действительно нет, но он является негласной устоявшейся практикой.

24 марта 2022 года, спустя месяц после начала полномасштабной войны в Украине, Министерство юстиции США предъявило обвинения 4 россиянам, которых сочло виновными в кибератаках на объекты энергетической инфраструктуры в Соединенных Штатах и в других странах. В их числе были трое хакеров, работавших, как утверждалось, в 16-м центре ФСБ (войсковая часть 71330) и входивших в группировки "Стрекоза" (Dragonfly), "Медведь-берсерк" (Berserk Bear), "Крадущийся йети" (Crouching Yeti) и другие. В 2012-2014 годах эти люди внедрили в 17000 компьютеров предприятий энергетического сектора вирус-троян Havex, который позволил им получить доступ к системам диспетчерского управления и промышленного контроля, а в 2017-м, уже после того, как вирус был обнаружен, проникли с помощью другого вредоносного ПО в сеть атомной электростанции Wolf Creek в Канзасе.

11 апреля 2022 года Хорватия объявила, что высылает из страны 18 российских дипломатов и 6 административно-технических сотрудников посольства России. Российскому послу, вызванному в МИД Хорватии, "выразили самое решительное осуждение жестокой агрессии против Украины". От источника в европейских дипломатических кругах Радио Свобода получило доступ к поименному списку высланных. В нем есть 2-й секретарь посольства, 38-летний Алексей Александрович Иваненко. Как следует из списка иностранных дипломатов на сайте хорватского МИДа за апрель 2022 года, Иваненко на тот момент уже почти три года находился в стране со своей супругой Екатериной в ранге второго секретаря посольства России. Через полгода после высылки из Хорватии, в октябре, имя Алексея Иваненко и его жены появилось в дипломатическом списке МИД Сербии. В новой стране российский дипломат пошел на повышение и стал первым секретарем посольства. Имена супругов Иваненко есть и в последнем по времени сербском списке, опубликованном 10 марта.

По информации из оказавшейся в открытом доступе базе данных жителей России, Алексей Иваненко с такой же датой рождения, как в списке МИД Хорватии, еще в 2010-2011 годах был далек от дипломатической карьеры. Он работал "инженером" в войсковой части 71330, том самом 16-м центре ФСБ, сотрудники которого в эти годы взламывали сети американских предприятий энергетической инфраструктуры с помощью трояна Havex. Предшественником 16 центра в советское время было 16 главное управление КГБ СССР, занимавшееся радиоперехватом и электронной разведкой. Западные СМИ писали, что в середине 80-х годов советские разведчики использовали для этого даже трейлеры, ездившие по дорогам Америки со спрятанными внутри комплексами радиошпионажа. Основными базами 16 управления был центр радиоперехвата в Лурдесе на Кубе и база радиоперехвата во Вьетнаме.

Принадлежность войсковой части 71330 к ФСБ подтверждается и российскими источниками, например, судебным решением от марта 2013 года. Как сказал Радио Свобода представитель Украинского киберальянса Андрей Баранович, оценить угрозу, которой сотрудники российской спецслужбы подвергли взломанные ими объекты инфраструктуры, непросто. "Они могли зайти в бизнес-сеть, могли зайти в технологическую сеть и просто не знать, что делать дальше. С одной стороны, это четкая и недвусмысленная угроза: враждебно настроенная спецслужба проникла на якобы тщательно охраняемый объект. С другой стороны, масштабировать такие атаки сложно. Те же ядерные станции стараются строить так, чтобы отказ был безопасным, в крайнем случае, станция будет аварийно остановлена, что, конечно, и опасно, и неприятно, но обвалить систему целиком и добиться масштабного долговременного отказа такими методами очень сложно".

Согласно еще одной из утекших в сеть российских баз данных, Алексей Иваненко стал сотрудником МИД России не позже 2019 года.

18 августа 2022 года, через 4 месяца после высылки Иваненко и других российских дипломатов из Хорватии, Киберкомандование США впервые в своей истории направило сотрудников в эту страну "для поиска злонамеренной киберактивности". В рамках операции "Партнерство в действии" американские специалисты работали вместе с экспертами Центра кибербезопасности хорватского Агентства безопасности и разведки.

Из постов Екатерины Иваненко социальных сетях и из публикаций в сообществе "Жены российских дипломатов" в фейсбуке следует, что она была профессиональным музыкантом: окончила консерваторию имени Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге, работала в московском филармоническом оркестре и в 2013-м устроилась в оркестр российского Большого театра, на сайте которого по настоящий момент значится альтисткой. Не позже того же 2013 года она вышла замуж за Алексея Иваненко, а не позднее лета 2014-го оказалась в Индии. В Нью-Дели Екатерина работала преподавателем в академии L'Accademia Di Musical и дала несколько концертов. 15 ноября 2016 года она участвовала в концерте в Нью-Дели, посвященному дню государственности Сербии, который был организован посольством этой страны в Индии. В апреле 2017 года подруги в России звали Екатерину быстрее возвращаться "обратно".

В профиле одной из подруг Екатерины Иваненко удалось обнаружить семейную фотографию, сделанную 30 сентября 2015 года в Российском центре науки и культуры в Нью-Дели на открытии выставки, приуроченной к его 50-летию. На фото Екатерина изображена с дочерью и обнимающим их мужчиной.

Радио Свобода нашло фотографию этого же мужчины, сделанную в Сербии в январе 2023 года – во время гуляний, посвященных православному празднику Богоявления. Сходство подтверждается анализом снимков системой распознавания лиц Pimeyes и сервисом компании Megvii. В мероприятии участвовал советник российского посольства Владлен Зеленин.

Переезд семьи Иваненко из Хорватии в Сербию отражен и в других источниках. В 2021 году дочь Алексея и Екатерины, представлявшая один из хорватских спортивных клубов, участвовала в международных соревнованиях по художественной гимнастике в Загребе. Екатерина Иваненко выкладывала видеозаписи с соревнований в своих социальных сетях. Уже в декабре 2022 года она была гостьей Российско-Сербского туристического форума в Белграде.

В Министерстве иностранных дел Хорватии проигнорировали просьбу Радио Свобода о комментарии. Екатерина Иваненко прочитала наше сообщение в фейсбуке, но не ответила и заблокировала отправившего его журналиста (для остальных пользователей аккаунт по-прежнему доступен).

Вечером 22 марта 2022 года, через месяц после начала войны, в соцсетях появились снимки российского посольства в Варшаве, из трубы которого поднимался дым. По одной из версий, там жгли служебные документы накануне значительного сокращения или закрытия дипломатической миссии. Действительно, на следующий день, 23 марта, власти страны объявили о высылке сразу 45 российских дипломатов. По данным контрразведки Польши, все они были заподозрены в шпионаже.

Радио Свобода сравнило списки сотрудников посольства РФ в Польше, сохраненные сервисом Wayback Machine в день объявления о высылке, 23 марта, и 1 апреля – когда дипломаты, которым дали на отъезд из страны 5 дней, уже должны были ее покинуть. В списке от 1 апреля стало на 44 имени меньше. В числе тех, чьи имена пропали из списка, – советник миссии Михаил Генералов и его супруга Зинаида. Теперь Генералов в том же статусе числится на сайте сербского МИДа среди сотрудников российского посольства в Сербии. Фотографии и видео из этой страны можно найти в инстаграме Зинаиды Генераловой.

Михаил Генералов: фото профиля в инстаграме и снимок, опубликованный на сайте школы при посольстве РФ в Варшаве в феврале 2017 года, – в его описании сказано, что Генералов, в тот момент 2-й секретарь посольства, посетил учебное заведение в канун Дня дипломатического работника и встретился с учениками 7–8-х классов:

В Москве Михаил Генералов был зарегистрирован в доме №17 по улице Вильнюсской, следует из утекших в сеть баз данных о владельцах недвижимости. Это ведомственный дом СВР, расположенный в районе Ясенево в нескольких километрах от штаб-квартиры службы в Сосенском поселении Новомосковского округа Москвы. В сентябре 2001 года тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков подписал указ "О строительстве жилых домов на земельных участках по ул. Вильнюсской, вл. 17 и ул. Тропаревской, вл. 40 для Службы внешней разведки Российской Федерации" (текст указа на сайте Электронного фонда правовых и нормативно-технических документов).

С домом №17 по Вильнюсской улице связана еще одна история, указывающая на то, что он был заселен сотрудниками Службы внешней разведки. В январе 2011 года РИА "Новости" и "Коммерсант" сообщили, что полковник СВР Геннадий Амбарнов выпал из окна своей квартиры в этом доме и погиб. По словам источника "Коммерсанта", "смерть наступила в результате несчастного случая на бытовой почве".

Польский чиновник, знакомый с обстоятельствами высылки российских дипломатов, но не уполномоченный говорить официально, подтвердил Радио Свобода, что Михаил Генералов был выслан из Польши после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

В МИД Польши отказались комментировать Радио Свобода личные данные высланных из страны российских дипломатов. МИД Сербии не ответил на запрос о комментариях к моменту этой публикации.

Еще один российский дипломат, работающий сейчас в посольстве в Сербии вторым секретарём, должен был вместо этого находиться в Гааге – но его отказались туда пускать после назначения, а заодно выслали после начала войны, в марте 2022 года, еще 17 сотрудников дипмиссии "из-за представляемой ими угрозы национальной безопасности". В октябре прошлого года журналисты из России, Бельгии и Нидерландов получили доступ к именам этих людей и доказали причастность некоторых из них к ГРУ и СВР. 38-летний Дмитрий Барабин, как утверждали авторы расследования, был единственным из списка, кого высылать не пришлось: он не успел приехать к новому месту работы из-за отказа в визе.



18 февраля 2023 года министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хустра объявил, что его страна закроет свое консульство в Санкт-Петербурге и еще больше сократит число российских дипломатов в посольстве в Гааге из-за "продолжающихся попыток тайно доставлять агентов разведки в Нидерланды под дипломатическим прикрытием".

Несмотря на обилие фотографий в соцсетях, прошлое место работы Барабина Радио Свобода установить не удалось. Его отец, Геннадий Барабин, работал в Военно-топографическом управлении Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации и возглавлял 29 НИИ Минобороны (сейчас – Научно-исследовательский центр топогеодезического и навигационного обеспечения).

Прощай, Хельсинки, здравствуй, Белград

Радио Свобода удалось установить еще одного дипломата, который сейчас работает в посольстве России в Белграде и при этом покинул свой пост в стране ЕС после начала российского вторжения в Украину. Это Петр Долгошеин, который числится советником посольства России в сербской столице. До лета 2022 года он занимал должность второго секретаря посольства России в Хельсинки.

В начале апреля 2022 года правительство Финляндии объявило, что вышлет двух российских дипломатов и откажет в продлении визы третьему из-за российского вторжения в Украину "и ситуации с безопасностью в Европе". В списке российских дипломатов в Финляндии, актуальном по состоянию на октябрь 2021 года и доступном на сайте посольства РФ как минимум до 15 мая 2022-го, было 61 имя. Есть там и Долгошеин. В версии списка, актуальной на август 2022-го, – на 3 человека меньше. Во втором списке Долгошеина нет, как и еще более 10 людей из первого, поэтому нельзя утверждать, что он покинул Хельсинки из-за высылки, а не был отозван в Москву "добровольно".

Перемещение Петра Долгошеина из Финляндии в Сербию отражено в его публикациях в социальной сети "ВКонтакте", где он вел один из аккаунтов под псевдонимом Kano Isimura. 4 февраля 2021 года Долгошеин делал селфи на фоне президентского дворца в Хельсинки, а 16 декабря 2022-го публиковал снимки из храма Святого Саввы в Белграде. Сооружение собора, который называют символом "братства" России и Сербии, было частично профинансировано российской компанией "Газпромнефть". Сделанные в нем фотографии публиковал у себя во "ВКонтакте" и Михаил Генералов, о котором мы рассказывали выше.

В Хельсинки Петр Долгошеин был одним из 29 зарубежных представителей Министерства внутренних дел России. В середине нулевых годов он участвовал в миротворческой операции ООН в Косове.

Министерство иностранных дел Финляндии и посольство Финляндии в Сербии отказались от комментариев для этой статьи.

В 2016 году Главное управление Генштаба ВС РФ (известное как ГРУ) попыталось устроить государственный переворот в Черногории. По делу о попытке переворота спустя три года были осуждены к различным срокам тюремного заключения 13 человек. В их числе – двое граждан России, которые, как показало расследование Bellingcat и российского издания The Insider, были сотрудниками российской военной разведки. Россиян судили заочно, они получили самые большие сроки: Эдуард Шишмаков – 15 лет, Владимир Попов –12 лет лишения свободы (в 2021 году приговор был отменён, а дело отправлено на пересмотр).

В феврале 2017 года спецпрокурор Черногории Миливое Катнич рассказал журналистам, что Шишмаков (в Черногории он действовал под фамилией Широков) ранее был помощником российского военного атташе в Варшаве и был выслан. В интернете есть служебная записка черногорской полиции о Шишмакове (ссылка, .pdf) со скриншотом списка сотрудников на сайте посольства РФ в Польше в то время. В этом списке рядом с Шишмаковым и с такой же должностью – дипломат Евгений Анпилов. В польской газете он также упоминался как помощник военного атташе. Сейчас, как следует из информации на сайте МИД Сербии, Анпилов занимает эту должность в посольстве России в Белграде.

В списке сотрудников посольства России в Сербии можно найти и других людей, которые недавно работали в странах, высылавших в 2022 и 2023 году российских дипломатов, а также в международных организациях, имеющих сложные отношения с Россией. Так, первым секретарем посольства является Денис Румянцев, еще в 2019 году работавший в Македонии. Еще одним первым секретарем является Александр Новиков: в 2018 году он работал в представительстве России в Организации по запрещению химического оружия и значился на сайте ОЗХО как представитель Министерства обороны России.

Владимир Подрезов, бывший в 2014 году третьим секретарем посольства в Черногории, тоже пошел на повышение и сейчас является вторым секретарем в Белграде. Наконец, Михаил Максименко, еще один второй секретарь российского посольства в Сербии, в 2017 году, незадолго до массовой высылки российских дипломатов из-за дела Скрипалей, был третьим секретарем в посольстве в Лондоне.

"Последнее убежище в Европе"

В 2019 году в Сербии произошел громкий шпионский скандал, связанный с Россией: тогда Александру Вучичу и пресс-секретарю Владимира Путина Дмитрию Пескову пришлось обмениваться примирительными заявлениями после появления видео, на котором отставной сербский военный получает деньги от помощника военного атташе посольства России в Сербии Георгия Клебана.



Никола Лунич, бывший сербский военный дипломат, который сейчас возглавляет в Белграде Совет по стратегической политике, сказал балканской службе Радио Свобода, что сербские власти могут сами помешать своим стремлениям вступить в ЕС, предоставив "дипломатическое убежище" высланным российским дипломатам.



"Подобный шаг Сербии может быть воспринят на Западе как дипломатическая и, возможно, разведывательная поддержка общих военных усилий России [в Украине]", – считает Лунич. По его словам, спецслужбы, как правило, "используют дипломатические привилегии и неприкосновенность для беспрепятственного выполнения своих разведывательных задач".



"Очевидно, что сейчас Сербия является последним убежищем в Европе для безопасной разведывательной работы российских оперативных агентов", – считает Лунич.



Министерства иностранных дел России и Сербии, представители правительства Сербии или президента страны Александра Вучича не ответили на просьбу Радио Свобода о комментариях. Мы написали сообщения в социальной сети "ВКонтакте" Михаилу Генералову, Петру Долгошеину с просьбой подтвердить или опровергнуть, что они были высланы соответственно из Польши и Финляндии, а также спросили Дмитрия Барабина, действительно ли он не был допущен властями Нидерландов к работе в российском посольстве в этой стране. Все трое прочитали сообщения, но не ответили на них, а Долгошеин закрыл доступ к своему профилю.

В работе над материалом также участвовали Карл Шрек, Андрей Сошников и Майк Экель.