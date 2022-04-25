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Россия высылает 40 немецких дипломатов

Посольство Германии в Москве

Послу ФРГ в России вручена нота об объявлении персонами нон грата 40 немецких дипломатов, говорится в сообщении МИД России.

Согласно заявлению ведомства, это "симметричный ответ" в связи с "откровенно недружественным решением Правительства ФРГ". 4 апреля Германия объявила персонами нон грата 40 российских дипломатов. В сообщении российского МИД говорится, что российская сторона считает неприемлемым заявление главы МИД Германии Анналены Бербок, "в котором этот шаг властей ФРГ мотивируется абсолютно ложным утверждением о том, что работа упомянутых сотрудников была нацелена на подрыв "свободы Германии" и "единства немецкого общества", а также инсинуациями в отношении происходящего на Украине".

Анналена Бербок, комментируя решение выслать российских дипломатов из Германии, заявила, что они "каждый день работали против свободы и против сплоченности общества". Бербок также подчеркнула, что фотографии погибших на улицах города Буча в пригороде Киева говорят о невероятной жестокости российского руководства по отношению к украинцам.

С начала российского вторжения в Украину 24 февраля почти все страны ЕС объявили персонами нон грата большое количество российских дипломатов и других сотрудников дипмиссий России.

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