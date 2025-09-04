МИД России объявил о высылке из Москвы эстонского дипломата

Ссылки для упрощенного доступа

МИД России объявил о высылке из страны в качестве ответной меры сотрудника посольства Эстонии в Москве.

В сообщении российского ведомства говорится, что 4 сентября в МИД был вызван временный поверенный в делах Эстонии Марек Юхтеги. "Главе эстонской дипмиссии выражен решительный протест в связи с объявлением 13 августа персона нон-грата без каких-либо на то оснований дипломата посольства России в Таллине", - отметили на Смоленской площади.

В середине августа МИД Эстонии объявил о решении выслать первого секретаря российского посольства Дмитрия Прилепина. Министр иностранных дел Магнус Цахкна обвинил его в попытках подорвать "конституционный порядок" и создать "раскол в обществе". МИД Эстонии также заявил, что дипломат был связан с нарушением санкций. В посольстве РФ действия Таллина назвали очередной попыткой осложнить работу российских дипломатов, отмечает РБК.

