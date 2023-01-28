МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за высказываний Виктора Орбана

МИД Украины вызвал посла Венгрии в Киеве Иштвана Ийдьярто после высказываний премьер-министра Виктора Орбана. Об этом сообщил представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

26 января Орбан на встрече с прессой, комментируя российское нападение на Украину, заявил, что президент России Владимир Путин не может позволить себе проиграть войну, так как в 2024 году будет участвовать в президентских выборах.

Венгерский премьер также отметил, что Москва не может позволить НАТО находиться на украинской территории, поэтому ставит перед собой цель превратить Украину в "неуправляемые руины".

Орбан также сказал журналистам, что сейчас Украина является "ничейной территорией", и сравнил её с Афганистаном.

"В МИД Украины будет вызван посол Венгрии для откровенного разговора. Оставляем за собой право принятия и других мер реагирования", — написал Николенко в фейсбуке.

Виктора Орбана регулярно обвиняют в пророссийской позиции в конфликте Москвы и Киева. Например, премьер Венгрии говорил, что не будет ставить интересы Украины выше интересов Венгрии. При этом Будапешт заявил о выделении украинской стороне 187 миллионов евро в качестве льготного кредита. Кроме того, в конце прошлого года Орбан заявял, что сохранение независимости Украины необходимо для безопасности Европы.

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