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Украина остановила прокачку нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба"

Нефтепровод "Дружба"

Украина приостановила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" в направлении Венгрии из-за падения напряжения. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил официальный представитель "Транснефти" Игорь Дёмин со ссылкой на уведомление украинской стороны.

"Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские заводы и её транзит в Европу.

Из-за остановки работы нефтепровода премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал вечером во вторник Совет безопасности.

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