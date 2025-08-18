МИД Венгрии: поставки российской нефти остановились из-за Украины

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что поставки российской нефти в страну были прерваны после атаки на нефтепровод, ведущий в Венгрию. По словам Сийярто, Киев "вновь атаковал" инфраструктуру, что нанесло "очередной удар по энергетической безопасности" Будапешта.

Сийярто не уточнил, когда и где именно произошёл инцидент. Сославшись на замглавы Минэнерго России Павла Сорокина, глава венгерского МИД отметил, что специалисты работают над восстановлением трансформаторной подстанции, обеспечивающей работу трубопровода. Когда возобновятся поставки нефти, пока неизвестно.

Сийярто подчеркнул, что Будапешт не имеет никакого отношения к войне между Москвой и Киевом. "Напоминание украинским лицам, принимающим решения: электроэнергия из Венгрии играет жизненно важную роль в обеспечении вашей страны электроэнергией", — написал министр в соцсети X.

13 августа Сийярто сообщал об атаке украинского беспилотника по "ключевой распределительной станции" нефтепровода в Брянской области. Местные власти сообщили о пожаре на объекте топливной инфраструктуры в Унечском районе после комбинированного удара беспилотниками и ракетами HIMARS.

По данным телеграм-канала Astra, целью атаки стала нефтеперекачивающая станция "Унеча". Власти Украины официально не комментировали сообщения о произошедшем.

Сразу после удара 13 августа Сийярто о перебоях с поставками нефти не говорил. 14 августа глава МИД сообщил о вынужденной паузе и отметил, что Москва и Будапешт рассчитывают на возобновление прокачки к 15 августа.

Нефтепровод "Дружба" регулярно становился объектом атак, ответственность за которые возлагалась на Украину. В ряде случаев Киев прямо подтверждал свою причастность. В Генштабе ВСУ называли трубопровод одним из стратегических объектов России, задействованных в обеспечении войны против Украины.