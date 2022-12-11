Входящий в структуру МВД миграционный центр "Сахарово" на юге Москвы размещал в общественном транспорте рекламу службы в российской армии на киргизском, таджикском и узбекском языках. В объявлении трудовым мигрантам обещали упрощённое получение российского гражданства.

Фотографии с объявлениями появились в социальных сетях в декабре. В пресс-службе "Мосгортранса" РБК подтвердили, что такая реклама действительно размещалась в течение двух месяцев. Утверждается, что она была заказана миграционным центром и появлялась на маршрутах автобусов, следующих до него.

Осенью Госдума приняла закон, упрощающий получение гражданства для иностранцев, подписавших годовой контракт с российской армией. Это произошло на фоне сообщений о беспрецедентных потерях в войне с Украиной, нехватке пополнений и отъезда молодёжи, попадающей под призыв или мобилизацию.

Посольство Узбекистана в Москве в августе напоминало работающим в России гражданам, что участие в боевых действиях на территории иностранных государств является преступлением с точки зрения Ташкента. В сентябре о том же напоминали киргизское посольство и посольство Таджикистана. Эти сообщения появились на фоне заявления мэра Москвы Сергея Собянина о том, что в центре "Сахарово" будет создан пункт приёма мигрантов на военную службу.