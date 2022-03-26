Месяц захватнической, преступной и безумной войны позади. Украинские войска остановили продвижение российской армии на всех участках фронта. Как выглядит "стабилизация ада"?

Военная цензура продолжает атаку на независимые российские издания. Куда ушли журналисты самых известных медиа после блокировки сайтов и запрета телеэфиров Роскомнадзором?

Российские власти по-прежнему отрицают убийства мирных граждан и обстрелы жилых домов в Украине. Тех, кто публикует доказательства военных преступлений России, объявляют вне закона. Как работают запретительные законы военного времени?

Мумин Шакиров подводит итоги недели с политологом Кириллом Роговым, писателем, фотографом и участником теробороны украинского сопротивления Сергеем Лойко и вокалистом московской панк-рок группы "Тараканы!" Дмитрием Спириным.