Подоляк: Украина будет подрывать линии снабжения армии России

Украинские спецслужбы намерены в ближайшие несколько месяцев атаковать линии снабжения российской армии - склады боеприпасов, военные базы, железнодорожные линии и электросети, как на этой неделе в аннексированном Крыму. Об этом в интервью британскому изданию The Guardian рассказал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По словам Подоляка, цель такой стратегии - подорвать логистику и "посеять хаос" внутри российских войск, лишив их боеприпасов и необходимого снабжения. Однако советник президента не признал напрямую недавние взрывы на российских базах в Крыму - в Саках, Джанкое и Гвардейском результатом действий ВСУ. Советник предположил, что диверсии могли устроить и крымские "партизаны", но деталей не привёл.

Михаил Подоляк считается сейчас третьим по влиятельности человеком во власти Украины. В начале войны России с Украиной он принимал участие в переговорах между воюющими сторонами, но им так и не удалось прийти к общему соглашению.

Некоторые прогнозы Подоляка впоследствии не подтвердились. Например, в марте он заявлял, что российские войска истощены и война в Украине будет прекращена в ближайшие дни. Некоторые высказывания он опровергал сам. В частности, слова об обещанном и пока не состоявшемся наступлении ВСУ на Херсон Подоляк назвал "частью информационно психологической операции" по дезинформации и деморализации российской армии.