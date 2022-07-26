Новые HIMARS и контрнаступление. Как будет развиваться война в Украине

Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 270 миллионов долларов. Эти средства будут потрачены на еще четыре реактивные системы залпового огня HIMARS и сотни беспилотников. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что Украине для обороны необходимо 50 подобных установок, а для наступления – 100.

Последнюю оценку разделяет и советник офиса президента Михаил Подоляк. Тем не менее, нынешнего количества систем HIMARS, а также нескольких британских MLRS, имеющихся в распоряжении Украины, уже сейчас может быть достаточно для того, чтобы освободить Херсон и прилегающие к нему территории на правом берегу Днепра, которые оккупированы Россией.

Одновременно с сообщениями о новых военных поставках из США аналитики Института изучения войны (ISW) написали в своем очередном докладе от 23 июля, что Украина готовит или уже начала наступление в районе Херсона. Минобороны Украины официально эти выводы не комментировало, тем не менее о контрнаступлении в Херсонской области ранее упоминал президент Украины Владимир Зеленский, а Южное оперативное командование Вооруженных сил Украины сообщало о продолжающихся в Херсонской области боях. Правда, без подробностей, по которым можно было бы сделать вывод о контрнаступлении. Упоминание об освобожденных территориях в Херсонской области было лишь в сообщении оперативного командования от 17 июля – снова без подробностей.

На минувшей неделе стало известно об обстреле Антоновского моста – это ключевая транспортная артерия Херсона, по которой Россия до ударов перебрасывала технику и обеспечение для находящейся на правом берегу Днепра военной группировки. Тем не менее, вооруженные силы Украины сообщений о причастности к этому обстрелу не распространяли. Об ударе по мосту общественность узнала благодаря видео, опубликованному в соцсетях. Мост был поврежден таким образом, что остался годен для проезда пассажирского транспорта, но не тяжелой военной техники. Украинский военный аналитик Роман Свитан считает, что удар по мосту, вероятнее всего, велся из реактивной системы залпового огня HIMARS или аналогичной системы калибра 155 мм. По его словам, удары означают, что мост взят под огневой контроль. "После того, как будет взят под огневой контроль участок моста в районе Новой Каховки, можно будет говорить, что практически вся правосторонняя группировка российских войск в районе Херсона, а это как минимум 10 тысяч человек, несколько батальонно-тактических групп, взята в оперативное окружение", – считает Свитан.

О том, что украинская армия в первую очередь намерена освободить Херсон и территории, занятые на правом берегу Днепра, говорил в интервью и аналитик Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь: "Украинская армия проводит сейчас наступательную операцию, в ходе которой постепенно отрезает линии коммуникаций. Уничтожение мостов – это создание ситуации, когда россияне не смогут форсировать Днепр, им некуда будет отходить. Если посмотреть на карту, они сейчас находятся уже на волоске от полного окружения этой огромной группировки, включая и Херсон, и Берислав, и аж до Высокополья. Это действительно огромная территория, на этой территории, по разным оценкам, находится до 15 тысяч российских войск. Все эти войска находятся в ситуации, в которой они могут быть разгромлены или могут сдаться. У них в принципе другого выхода сейчас не будет. Единственная проблема у россиян – у них очень запаздывает управление, координация и принятие решений. Никто из российского руководства не решается дать команду российской группировке на правой стороне Днепра уйти оттуда на левую сторону. И самое лучшее – попытаться сбежать в оккупированный Крым. Для российской группировки это было бы лучшее решение, но на самом деле они продолжают стоять, и ситуация очень схожа с той, которая создавалась в Киевской области, когда они тоже до последнего стояли, а потом под огнем украинской армии, теряя огромные силы, попытались отступать и бежали из Киевской и Черниговской областей".

Системы залпового огня, беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы

Глава Комитета по вооружённым силам Палаты представителей Конгресса США Адам Смит 23 июля заявил, что США и их союзники могут поставить Украине 25–30 ракетных систем HIMARS и их аналогов. Смит вместе с рядом других членов Конгресса посетил Киев и в субботу встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В интервью украинской службе Радио Свобода он рассказал не только о новых поставках, но и о тех, которые возможны в будущем:

– В Киеве не раз говорили, что Украине требуется по меньшей мере 50 систем HIMARS. Готовы ли, по вашему мнению, в Вашингтоне предоставить именно такое количество? Какие для этого есть предпосылки? И возможно ли это, исходя из имеющихся запасов в США?

Мы постараемся предоставить максимум из того, что сможем

– Мы готовы предоставить Украине столько реактивных систем залпового огня HIMARS, сколько мы сможем. Не факт, что в нашем арсенале есть 50 таких установок. Я думаю, цель сейчас – достичь количества в 25–30 таких систем. Это будет сочетание HIMARS и нескольких других MLRS из Великобритании и подобных им. Мы постараемся предоставить максимум из того, что сможем. При этом 50 или 60 систем будет сложно собрать и предоставить, но мы хотим достичь цифры в 25 или 30 установок и передать максимально возможное количество ракет для этих систем.

– А что касается ракет с дальностью поражения целей на расстоянии 300 километров? Сейчас речь идет о ракетах с меньшей дальностью.

– Лично я очень продвигаю идею предоставить именно такие ракеты. Чем больше дальность – тем лучше, потому что в этой войне тот, кто может видеть на более дальние расстояния, кто может стрелять на дальние расстояния, будет находиться в более выгодной позиции. Установки HIMARS с дальностью поражения целей от 30 до 50 километров могут помочь – мы уже видели результат, буквально в этом месяце. Но если бы у этих систем была еще большая дальность действия, российским военным было бы сложнее прятать все необходимое для обеспечения армии. Мы уже видим, что они начинают складировать его немного дальше, вглубь территории. Поэтому я думаю, мы должны предоставить ракеты большей дальности. Делегация, с которой я прибыл в Украину, а это двухпартийная делегация Комитета Палаты представителей США по вооруженным силам, полностью солидарна в этом вопросе. Все пять членов делегации выступают за предоставление ракет большей дальности. И мы продолжим защищать эту идею.

– Украина просила о предоставлении истребителей, например F-15 или F-16, с первого дня полномасштабного вторжения России. Как вы оцениваете шансы Киева все же получить их?

– Истребители – вопрос, требующий больше времени. Я думаю, прямо сейчас главный фокус должен быть на реактивных системах залпового огня. Речь идет о большем количестве таких систем, снарядов большей дальности, а также дронах. Также мы говорим о средствах радиоэлектронной борьбы, чтобы глушить российские дроны и ограничить возможности российской разведки, тем самым улучшив наши собственные возможности видеть как можно дальше с помощью дронов. Что касается истребителей, невозможно научиться пилотировать F-16 за неделю. Это требует времени, и такие самолеты трудно доставить. Мы сосредотачиваем внимание на ракетных системах, их дальности, дронах и средствах радиоэлектронной борьбы.

– Может ли американское оружие переломить ход этой войны?

– Конечно. Оно уже это делает. В Украине уже 12 систем HIMARS, скоро доставят еще четыре. Так что всего их будет 16. В Украине уже есть несколько систем MLRS. Есть гаубицы M777 калибра 155 мм. Всё это оружие уже значительно изменило ситуацию. Оно приглушило наступательный потенциал России. Сейчас мы должны вытеснить российских военных с украинской территории и вернуть туда, где они были до 24 февраля.

Шансы Украины на освобождение оккупированных Россией территорий

Новые поставки систем HIMARS увеличивают боеспособность украинской армии. Они точнее, чем аналогичные системы, стоящие на вооружении у российской армии, – говорит военный аналитик Юрий Федоров. Но возможно ли деоккупировать занятые в настоящий момент Россией украинские территории?

– 23 июля стало известно о том, что США приняли решение выделить Украине новый пакет военной помощи. Таким образом, по меньшей мере в настоящее время у Украины будет 16 систем HIMARS, а в будущем это число может быть доведено до 30. Эти системы способны поменять ход боевых действий в тех условиях, которые сейчас есть в Украине?

"Град" должен выпустить 10–20 снарядов, а HIMARS – 1

– Первое: чудо-оружия нет и вообще не бывает. То есть нет такого оружия, которое может само по себе изменить ход войны или обеспечить победу одной из сторон. Но тем не менее, в истории есть случаи, когда появление тех или иных новых вооружений действительно меняло и тактику, и соотношение сил на поле боя. Что касается систем HIMARS, их главное преимущество (не пусковых установок как таковых, а преимущество ракет) заключается в высокой точности. Для тех снарядов, тех ракет, которые поставляются в Украину, – это в основном марки М-31, А-1/А-2, если это что-нибудь говорит нашим читателям… Их точность, а вернее, их вероятное круговое отклонение от цели составляет 5–7 метров. Эта точность достигается тем, что в полете снаряд или ракета взаимодействует со спутником, а спутник очень точно знает координаты целей, по которым ведется огонь. И даже можно корректировать полет ракеты таким образом, чтобы попасть как можно ближе к цели. Если сравнивать HIMARS или MLRS (аналогичную британскую систему, которая поставляется в Украину) с теми системами, которые стоят на вооружении у российской армии, такие как "Ураган", "Смерч", "Торнадо" и так далее, то их точность меньше. Это означает, что для того, чтобы поразить цель, "Град" должен выпустить 10–20 снарядов, а HIMARS – 1. HIMARS, как показывает опыт их применения в последние две недели, достаточно эффективно уничтожают российские склады с вооружением, командные пункты и даже такие сложные цели, как мосты. Потому что в мост попасть очень трудно, если стрелять с расстояния 75–80 километров. Тем не менее, эти снаряды попали в Антоновский мост недалеко от Херсона. Мост повредили, и это создает угрозу, я бы сказал, оперативного масштаба. Ведь там находится группировка российских войск и она может быть отрезана от путей снабжения несколькими ударами систем HIMARS. Так что появление этих систем в Украине действительно может серьезно усилить военный потенциал Вооруженных сил Украины, что само по себе очень важно.

– В субботу, в частности, было объявлено о том, что планируется довести число HIMARS в Украине до 30 систем. Помимо этого есть системы MLRS. Одновременно в Киеве говорят о том, что приблизительно 50 таких установок необходимо для защиты территории Украины, а 100 таких установок необходимо для того, чтобы обеспечить наступление. Не могли бы вы объяснить, что означают эти цифры? Украина не может вести наступательные действия, если у нее не будет 100 подобных систем залпового огня?

– Действительно, число этих систем меняется в сторону увеличения, и это хорошо. Это связано, видимо, с тем, что экипажи проходят соответствующее обучение. Что же касается цифр, то нужно добавить еще некоторое количество установок М-270, которые называются MLRS и которые поступают из Великобритании. Они отличаются главным образом тем, что там не 6 стволов, из которых запускаются ракеты, а 12. То есть одна установка MLRS эквивалентна по боевой мощи двум HIMARS. И если это будет 30 HIMARS и, скажем, 6 MLRS, то это эффективная сила, достаточно эффективная группировка, способная обеспечить наступление войск Вооруженных сил Украины на одном театре. Например, наступление на Херсон. Просто если посмотреть на количество целей, которые они могут уничтожить в одном пускозалпе, мы понимаем, что это достаточно серьезная сила.

– Но Херсон и прилегающие к нему районы на правом берегу Днепра – это небольшая территория по сравнению с той, которую Россия оккупировала после 24 февраля. Возможно ли на нынешнем этапе войны, учитывая те вооружения, которые поставляются Украине, освободить не только территории, занятые на правом берегу Днепра?

Вести длительную войну Россия, как мне представляется, не может

– Я думаю, что если Украина действительно начнет контрнаступление в ближайшие недели или месяцы, то это контрнаступление будет развиваться по определенной ступенчатой схеме. Цель номер один – Херсон. Если удастся взять Херсон и разгромить группировку российских войск на правом берегу Днепра, то это будет очень важная не только в военном, но даже в большей степени в политическом отношении победа. Таким образом будет ликвидирована опасность аннексии Херсонской области, присоединения ее к России, что может радикально изменить политическую и даже военную составляющую боевых действий. Потому что если эти территории будут присоединены к России, то используя это обстоятельство, Москва может угрожать применением ядерного оружия, аргументируя такое применение тем, что речь идет о посягательстве на территорию Российской Федерации. Но это то, что ожидается очень многими наблюдателями и политическими деятелями, руководством Украины. Именно поэтому цель номер один, которую, видимо, ставит перед собой Киев, – деоккупация Херсона и правобережной Украины. А в дальнейшем нужно посмотреть, как будут развиваться события. Потому что вести длительную войну все-таки Россия, как мне представляется, не может. Я имею в виду войну того типа и той интенсивности, что происходит сегодня, с наступательными операциями. Если война перейдет в конфликт низкой интенсивности с низкими потерями, то такую войну Россия может вести дольше. Но это если смотреть на чисто военную составляющую. Ведь экономический и политический потенциал России сильно зависит от санкций. Эти меры, помимо всего прочего, подрывают и способности российской промышленности восполнять потери в современных вооружениях.

– Вы говорите, что может возникнуть угроза применения ядерного оружия, если Россия присоединит занятые сейчас территории рядом с Крымом и Украина со временем будет пытаться их освободить. Иными словами, даже если Украина будет иметь возможность военным путем освободить эти территории, это может быть осложнено подобной угрозой?

– Представьте себе, что Москва говорит: "В случае покушения на нашу территориальную целостность мы будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства и возможности". Дальше перед Киевом и перед западными столицами стоит вопрос: это блеф, шантаж или угроза и реальные намерения? Проверить это, в общем, в некоторых случаях можно, потому что подготовка к применению ядерного оружия отслеживается достаточно хорошо оснащенной в техническом плане разведкой. Но игра неопределенностей может серьезно осложнить решение вопроса о применении ядерного оружия Россией. Потому что это игра с очень опасными последствиями.

– Тем не менее, у нас есть пример самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", которые не были присоединены к территории России, а Москва просто признала их независимость. Те референдумы, которые якобы готовятся на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской области, они ведь могут тоже иметь целью создание подобных территориальных образований.

– Я думаю, что если будет объявлено о создании некой независимой Херсонской или Запорожской республики или государства Северная Таврия, можно по-разному это назвать, то это будет сигналом к тому, что Россия не готова применять ядерное оружие для защиты этих территорий. И здесь вопрос будет решаться конвенциональным оружием или в процессе переговоров, – говорит военный эксперт Юрий Федоров.