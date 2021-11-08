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Михаил Саакашвили переведён в тюремную больницу

Михаил Саакашвили находится в медицинском кабинете тюрьмы (кадр из видеоролика Пенитенциарной службой Министерства юстиции)

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили переведён из тюрьмы в городе Рустави в больницу для обвиняемых и осужденных №18 в Тбилиси, сообщила Специальная пенитенциарная служба Грузии.

Такое решение было принято, чтобы избежать ухудшения состояния его здоровья и в связи с возросшей опасностью, говорится в сообщении ведомства.

Ранее о том, что Саакашвили забрали из тюрьмы, рассказала мать политика Гиули Аласания.

"Недавно его вывезли на бронированных автомобилях, затем над нами пролетел вертолет, но куда забрали – не знаю", – приводит ее слова грузинская служба Радио Свобода.

1 октября – сразу после задержания – Михаил Саакашвили объявил голодовку. По словам его врачей и адвокатов, он лишь пьет жидкости и принимает лекарства. У тюрьмы, в которой находится Саакашвили, постоянно дежурит реанимобиль. Бывшего президента Грузии регулярно навещает его личный лечащий врач.

Адвокат политика Бека Басилия заявил, что из-за голодовки у Саакашвили начались провалы в памяти, ему стало трудно общаться. Врачи и адвокат политика неоднократно требовали перевести его из тюрьмы в гражданскую клинику.

  • Михаил Саакашвили вернулся в Грузию из Украины 29 сентября – перед выборами в органы местного самоуправления. Он призывал граждан пойти на голосование, которое состоялось 2 октября, а на следующий день собраться на акцию в Тбилиси. Однако 1 октября его задержали на основании ранее заведенных уголовных дел.
  • Саакашвили в недавнем обращении заявил, что "не умрет назло врагам" и добьется проведения в стране внеочередных выборов в парламент. Он также призвал своих сторонников и дальше проводить акции протеста в связи с итогами местных выборов, которые оппозиция проиграла.

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