Кавказский пленник. Эфир в 18:05

Фигура Михаила Саакашвили, тайно вернувшегося в Грузию и заключенного под стражу, снова расколола страну. Готовит ли он очередную революцию? Какова его популярность в Грузии и Украине, и почему его так не любит российская власть? Какие политические дилеммы стоят перед Грузией?

Участвуют: Давид Дарчиашвили, профессор Государственного Университета Ильи, Егор Куроптев, политический аналитик, и Дмитрий Авалиани, редактор независимого онлайн издания стран Южного Кавказа JAMnews. Эфир в 18:05.

