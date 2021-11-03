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Археология

Кавказский пленник. Эфир в 18:05

Перманентная революция Михаила Саакашвили. Обсуждают: Давид Дарчиашвили, Егор Куроптев и Дмитрий Авалиани

Фигура Михаила Саакашвили, тайно вернувшегося в Грузию и заключенного под стражу, снова расколола страну. Готовит ли он очередную революцию? Какова его популярность в Грузии и Украине, и почему его так не любит российская власть? Какие политические дилеммы стоят перед Грузией?

Участвуют: Давид Дарчиашвили, профессор Государственного Университета Ильи, Егор Куроптев, политический аналитик, и Дмитрий Авалиани, редактор независимого онлайн издания стран Южного Кавказа JAMnews. Эфир в 18:05.

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