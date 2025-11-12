Михаила Саакашвили перевели из клиники в тюрьму

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили возвращен в тюрьму в Рустави. Пенитенциарная служба Грузии заявила, что политик продолжает отбывать наказание "в общем порядке". Он находился в больнице с мая 2022 года.

Как сообщает "Эхо Кавказа", грузинские власти называют состояние здоровья Саакашвили "удовлетворительным" и заявляют, что он больше не нуждается в стационарном лечении.

Саакашвили был приговорён по нескольким уголовным статьям, он должен отбывать наказание до апреля 2034 года. Однако 6 ноября прокуратура Грузии сообщила, что против него возбуждено новое дело.

Сторонники бывшего президента называют его преследование политическим, его освобождения требовали правозащитные организации и западные политики.