Миллионы для Путина

Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей призвал аккуратнее относиться к доходам от нефти: "Сейчас, когда растут котировки нашего традиционного экспорта, но и рынки лихорадит, может появиться соблазн воспользоваться ситуацией, получить конъюнктурные доходы и, что называется, их "проесть", пустить на дивиденды, либо, что касается уже государства, раздуть бюджетные расходы".

Кремль зарабатывает на продаже нефти и газа около 760 млн долларов в день. Такие данные за март приводит The Telegraph. Конфликт на Ближнем Востоке и ослабление американских санкций способствуют увеличению доходов. Агентство Bloomberg сообщает, что нефтеперерабатывающие заводы Индии закупили у России около 60 миллионов баррелей нефти с поставкой в апреле. Индия получила на это разрешение от Минфина США.

Как заявил вице-премьер Александр Новак, Россия уже торгует нефтью без дисконта, а по ряду направлений с премией. По словам Новака, у страны есть резервы по экспорту нефти, и Москва будет их использовать. Однако агентство Reuters отмечает, что у России возникли проблемы с поставками. Из-за атак ВСУ по нефтеналивным терминалам и задержки танкеров "теневого флота", 40% российских мощностей по поставкам нефти за рубеж вышли из строя. Сказывается на экспорте и повреждение нефтепровода "Дружба", транзит по нему прервался ещё в конце января.

Дефицит бюджета из-за роста цен на нефть немного снизился и достиг 1,5% ВВП. Чтобы поддержать бюджет на фоне дефицита Центробанк в начале 2026 года впервые за почти 25 лет начал реальные продажи физического золота из резервов. В результате золотой запас РФ сократился до 74,3 млн унций – минимального уровня за последние четыре года, следует из статистики регулятора.

Хватит ли Путину доходов от нефти, чтобы залатать дыру в бюджете? Обсуждаем в программе "Лицом к событию" с экономистом Владиславом Жуковским.