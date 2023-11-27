Крымский шторм. Каковы разрушения и насколько пострадал полуостров

На аннексированный Россией Крымский полуостров 26 ноября обрушилась мощная буря. Скорость ветра достигала 150 километров в час, высота волн в Черном море превышала 8 метров. Природная катастрофа привела к масштабным разрушениям. По предварительным данным, погиб один человек, хотя телеграм-каналы говорят о двух жертвах, и еще десять получили ранения.

Вечером в субботу, 25 ноября, местное управление российского Министерства по чрезвычайным ситуациям в аннексированном Крыму предупредило местных жителей о том, что на полуостров надвигается циклон. Специалисты прогнозировали ураганный ветер, шторм на море, резкое понижение температуры воздуха и обильные осадки. В аннексированном Севастополе из соображений безопасности заранее остановили движение морского пассажирского транспорта на внутреннем рейде. Из-за этого жителям отдаленных районов города пришлось возвращаться домой сухопутной дорогой в объезд Севастопольской бухты.

Погода резко начала портиться днем 26 ноября. В местных телеграм-каналах стали появляться видеоролики со штормовыми волнами в окрестностях Севастополя и на Южном берегу Крыма. По данным мониторинговой системы Poseidon, высота волн в 300-метровой прибрежной зоне достигла рекордной высоты 8 метров. До это за всю историю метеонаблюдений наибольшая высота волн в Черном море фиксировалась на отметке 7 метров.

Оккупационные российские власти попросили крымчан не приближаться к морю, не покидать дома без крайней необходимости, плотно закрыть окна и по возможности не парковать машины рядом с деревьями. Многие местные жители проигнорировали это предупреждение и отправились к морю, чтобы полюбоваться "идеальным штормом".

"Спасибо МЧС, раззадорило жителей Севастополя. В итоге сегодня весь город выперся на улицу искать суперветер и суперволны. К набережной Андрея Первозванного машины едут нескончаемым потоком. Аж пробка образовалась", – рассказала местная жительница в беседе с Радио Свобода.

Прогулки у моря в ненастную погоду довели до трагедии. "Есть погибший. Предварительно, это село Морское под Судаком, человек вышел смотреть на волны и, к сожалению, трагически погиб", – рассказал в телеэфире советник российского главы Крыма Олег Крючков.

Погода ухудшалась с каждым часом. Пик штормовой погоды пришелся на поздний вечер воскресенья. В это время скорость ветра в прибрежных районах Крыма достигала 38 метров в секунду (136 километров в час), а в Крымских горах фиксировалась на отметке свыше 42 метров в секунду (150 километров в час).

Сильным ветром по всей территории Крыма повалило сотни деревьев (в Севастополе насчитали 110 поврежденных и упавших стволов, в Симферополе – 80). В Севастополе ураган сорвал крыши с нескольких десятков домов. От падения деревьев и элементов зданий в городе повреждения получили 42 автомобиля.

Ураган оставил десятки населенных пунктов без света, оборвав линии электропередачи. Перебои с электроснабжением затронули около 500 тысяч жителей, при том что всего на полуострове живут около 2,5 миллиона человек. По сообщению российских региона, социально значимые объекты под отключение электроэнергии не попали. Часть жителей остались без водоснабжения. В некоторых районах полуострова повреждения получил газопровод.

По предварительным сведениям, во время разгула стихии десять жителей Крыма получили ранения. За медицинской помощью обратились жители Севастополя, Евпатории, Белогорского и Советского районов. Они получили ушибы и переломы, двух человек госпитализировали с общим переохлаждением.

"Огромный ствол дерева упал на дорогу, полностью перекрыл улицу. Я пока не могу никуда выехать. Свет, вода и интернет есть и не пропадали, но во время бури было очень страшно. Автобусную остановку у пляжа рядом с совхозом имени Софьи Перовской затопило полностью во время шторма, хотя от нее до обычной линии прибоя метров триста", – рассказал Радио Свобода Андрей, житель поселка Любимовка, расположенного в пригороде Севастополя.

Из-за нагонной волны, вошедшей в русло реки Бельбек, которая впадает в море в окрестностях Любимовки, значительно поднялся уровень воды. В результате 35 частных домов в поселке оказались подтоплены, жителей пришлось экстренно эвакуировать.

Штормовые волны повредили набережную и расположенные на ней строения в Севастополе. Очевидцы публикуют фото и видео, на которых заметно, что набережная Корнилова, пляж на мысе Хрустальный и деревянный причал Графской пристани получили значительные повреждения. Пострадали от непогоды и несколько памятников, установленных рядом с морем: ветром повалило фигуру красноармейца на мемориале, посвященном 100-летию окончания Гражданской войны; возле обелиска Городу-герою Севастополю ("Штык и парус"), который сейчас находится на реконструкции, частично обрушились строительные леса.

Волнами разбило окна и захлестнуло систему вентиляции в здании Института биологии южных морей имени А. О. Ковалевского, где располагается Севастопольский аквариум. Вода полностью затопила один из залов, в результате потопа погибли около 800 морских животных, был нанесен ущерб библиотеке и научным лабораториям. Шторм также полностью уничтожил принадлежащую институту экспериментальную устричную ферму.

Штормовые волны были замечены даже в Балаклавской бухте, которая обычно надежно защищена от непогоды. На одной из размещенных в сети видеозаписей видно полузатопленную яхту, которую ветром оторвало от причала.

В окрестностях Балаклавы в море смыло летний кинотеатр, на который потратили часть суммы в 150 миллионов рублей, выделенных аннексированному городу в рамках российского нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Севастопольцы отмечают, что кинотеатр на Золотом пляже был обустроен летом, но не успел проработать ни дня.

"Ночь прошла ужасно совершенно. Ветер бился с такой силой в стену, что было ощущение, что мы живем в картонной коробке. Окна и балконные двери были наглухо закрыты, но все равно от ветра ходили ходуном занавески в комнатах. Гремела крыша, не знаю даже, на месте она или нет. Во дворе ветром повалило кипарис. У знакомой в подъезде вылетело окно. Было страшно и неуютно, хотелось, чтобы это все поскорее закончилось. Мы сидели дома, естественно, никуда не выходили. Люди говорят, что по улице было невозможно идти, ветром сносило", – поделилась впечатлениями с Радио Свобода крымчанка по имени Марина.

На Южном берегу Крыма сильнее других пострадали набережные Ялты, Мисхора, Алупки, Фороса и Гаспры. Волнами смыло ограждения, фонари, скамейки, урны, а также кабинки для переодевания на пляжах. В западной части Крыма в зоне подтопления оказались несколько районов Евпатории. Из пострадавших от стихии домов временно отселили 200 человек. На автотрассе Саки–Евпатория, которая проходит вдоль морского побережья, вода затопила дорожное полотно, движение транспорта оказалось полностью парализовано. На востоке Крыма в водном плену оказались жители микрорайона Героевское в Керчи. Около 40 домов оказались отрезаны от внешнего мира.

В Симферополе к ночи практически заполнилось русло реки Салгир. Она вышла из берегов, затопив территорию парка культуры и отдыха имени Гагарина. В результате резкого похолодания в городе произошла серия аварий в системе теплоснабжения.

К утру 27 ноября ветер утих, зато опустилась температура воздуха. В Севастополе, Симферополе и других населенных пунктах полуострова пошел мокрый снег. Опасаясь повторного ухудшения погодных условий, назначенные Россией чиновники сделали понедельник нерабочим днем. В Севастополе дома остались работники социальной сферы и ученики средних школ. В Крыму выходной был объявлен для всех.

"В связи с нарушением жизнедеятельности населения" российские власти Крыма ввели режим чрезвычайной ситуации в некоторых районах полуострова. Коммунальные службы весь день устраняли последствия вчерашнего шторма. Более 200 ремонтных бригад боролись с последствиями аварий на электросетях.

К вечеру понедельника на большей части Крымского полуострова буря окончательно утихла. Сохраняется холодная погода, местами идет дождь со снегом, ветер разгоняется до 13 метров в секунду. Но гарантий того, что погода вновь не испортится, пока нет.