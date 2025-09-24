Минфин России предложил увеличить НДС с 20% до 22% с 1 января

Минфин России представил проект федерального бюджета на 2026–2028 годы, в котором предусмотрено повышение стандартной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22% с 1 января 2026 года. По расчетам, эта мера обеспечит бюджету свыше одного триллиона рублей дополнительных доходов ежегодно. Основная часть средств будет направлена на финансирование обороны и безопасности.

Льготная ставка НДС в 10% сохранится для социально значимых товаров — продуктов питания, лекарств, медицинской продукции и товаров для детей.

Помимо увеличения НДС, Минфин предлагает ряд других мер для роста доходной базы: отмену временных льгот по страховым взносам, введённых в период пандемии коронавируса; снижение порога доходов для применения упрощенной схемы уплаты НДС с 60 миллионов до 10 миллионов рублей, изменение налогообложения букмекерских контор, а также приватизацию крупнейших государственных компаний.

По данным министерства, в 2025 году НДС должен принести в бюджет почти 16 триллионов рублей, а в 2026-м — почти 17 триллионов без учета эффекта от повышения ставки. Для сравнения, повышение НДС с 18% до 20% в 2019 году обеспечило дополнительно более 500 миллиардов рублей при общем объёме сборов в семь триллионов.

Эксперты отмечают, что рост НДС может увеличить инфляцию примерно на один процентный пункт и повлиять на потребительский спрос, но в долгосрочной перспективе позволит сократить дефицит бюджета и стабилизировать финансовую систему.