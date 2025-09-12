Центробанк России снизил ключевую ставку с 18 до 17 процентов

Совет директоров Банка России 12 сентября снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов — с 18% до 17% годовых. Об этом говорится в сообщении Центробанка.

Согласно этому сообщению, в августе Росстат впервые за три года зафиксировал месячную дефляцию (–0,4%), а годовая инфляция замедлилась до 8,14%. Этому способствовали удешевление плодоовощной продукции и укрепление рубля. Но уже в начале сентября цены вновь начали расти (+0,1%).

В Центробанке предупредили, что инфляционные риски в России по-прежнему сильны. На рост цен влияет подорожание услуг и быстрый рост доходов населения. Безработица третий месяц подряд остаётся на историческом минимуме в 2,2%, что тоже усиливает инфляционные ожидания.

Снижение базовой ставки летом стимулировало рост кредитования. В августе объём потребительских займов увеличился на 10,7%, до 331,6 миллиардов рублей.

Эксперты, опрошенные РБК, считают, что осенью ЦБ может действовать осторожнее и будет снижать ставку медленнее или вовсе на время прекратит снижение. По прогнозам, в 2025 году ставка может опуститься лишь до 16%.

"Агентство" напоминает, что в начале сентября глава "Сбера" Герман Греф говорил, что для "оживления экономики" ставка Центробанка должна быть не выше 12%, охарактеризовав ситуацию в экономике как "техническую стагнацию". Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач до него говорил о двух кварталах сокращения экономики, что означает техническую рецессию. Однако в пресс-релизе ЦБ ситуация в экономике России названа "сбалансированным ростом".