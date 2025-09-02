Министр финансов США: Путин не выполняет обещания

Администрация США рассматривает "все варианты", связанные с ужесточением санкций, в связи с последними действиями России, которая продолжает войну против Украины, несмотря на миротворческие усилия Соединённых Штатов. Об этом заявил в интервью Fox News министр финансов США Скотт Бессент.

Он подверг критике российского президента Владимира Путина. "С момента исторической встречи в Анкоридже и телефонного разговора, когда европейские лидеры и президент Зеленский были в Белом доме, он делал противоположное тому, на что он намекал. Напротив, он отвратительным образом усилил свои бомбардировки", - сказал Бессен, имея в виду встречу Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске последующие телефонные переговоры. Бессент не сказал, что именно обещал Путин на Аляске.

По словам Бессента, возможные варианты реакции США будут рассмотрены на этой неделе.

Ранее президент Трамп говорил о том, что в течение двух недель может принять решение о дальнейших шагах. Этот срок истёк 1 сентября. Трамп также заявлял, что надеется на организацию трёхсторонней встречи лидеров России, Украины и США, но при этом говорил, что, возможно, Украина и Россия ещё не готовы к миру. Трамп не исключал введения санкций и пошлин против торговых партнёров России (де-факто против Индии пошлины, связанные с покупкой российской нефти, уже действуют), не исключив при этом и давления на Украину.

Трамп подчёркивает, что хочет прекратить войну, и что Россия и Украина должны пойти на уступки. На данный момент между сторонами остаются большие разногласия - по вопросам территорий и гарантий безопасности после завершения войны.

В администрации США объясняют отказ от ужесточения санкций против России тем, что в этом случае Москва выйдет из переговоров, и война затянется на неопределённое время.