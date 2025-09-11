В Бельгии отменен концерт оркестра во главе с дирижёром из Израиля

Министр культуры Германии Вольфрам Веймер назвал "позором для Европы" отмену концерта на Фландрском фестивале в Генте Мюнхенского филармонического оркестра, дирижировать которым должен был израильтянин Лахав Шани.

Оркестр должен был выступить в Бельгии 18 сентября, сообщает AFP.

Организаторы фестиваля объяснили отмену концерта тем, что не получили "достаточной ясности о позиции Шани" по отношению к политике израильского правительства. Они признали, что Шани неоднократно выступал за мир и примирение, однако подчеркнули, что нынешняя ситуация в секторе Газа вызывает "эмоциональные реакции", а их целью является "сохранение спокойной атмосферы" фестиваля.

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево дистанцировался от решения организаторов фестиваля, назвав его "чрезмерным". Он отметил, что нельзя путать еврейскую общину и граждан Израиля с политикой израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Лахав Шани официально займет пост главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра в ходе сезона 2026-2027 годов, сейчас он является музыкальным директором Израильского филармонического оркестра. На протяжении 7 лет Мюнхенский филармонический оркестр возглавлял российский дирижёр Валерий Гергиев, он был уволен за поддержку российской агрессии против Украины вскоре после начала войны.

Германия традиционно является одним из ближайших союзников Израиля, хотя в последнее время Берлин высказывает всё более жёсткую критику израильской военной операции в секторе Газа.