Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 31 августа принял отставку министра обороны Нурлана Ермекбаева. Чиновник написал заявление об увольнении после пожара и взрывов на военном складе на юге страны, в результате которых погибли, по последним данным, 15 человек, передаёт Казахская служба Радио Свобода – Радио Азаттык.

Пожар произошёл 26 августа на территории войсковой части, где размещена инженерно-сапёрная бригада. На следующий день после инцидента Ермекбаев, отвечая на вопрос корреспондента Азаттыка, заявил, что принял решение подать в отставку "в первую же минуту после сообщения о взрывах".

Новым министром обороны во вторник был назначен начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Мурат Бектанов. Бектанов был в числе действовавших и бывших руководителей министерства обороны, которые получили строгие выговоры после взрывов на военном складе в Арыси в 2019 году. Тогда погибли четыре человека, почти 45 тысяч жителей города были эвакуированы.