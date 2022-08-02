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Минкульт Украины предложил переименовать улицы Пушкина

Министерство культуры и информационной политики Украины опубликовало список российских топонимов, рекомендованных к переименованию в первую очередь. В перечень вошли десять фамилий российских деятелей, наиболее распространённые в украинской топонимике.

Прежде всего Минкульт Украины предлагает переименовать городские объекты, названные в честь космонавтов Гагарина и Комарова, военных Суворова и Матросова, лётчика Чкалова, учёного Мичурина, а также поэтов и писателей Пушкина, Горького, Лермонтова и Маяковского.

По мнению авторов перечня, жизнь и деятельность этих людей "по большому счёту, не имеют отношения к Украине, её истории, науке, культуре". Минкульт рекомендовал заменить все подобные топонимы, чтобы минимизировать влияние советско-российских нарративов на мировоззрение украинцев и восстановить историко-национальную украинскую топонимику.

  • В рамках декоммунизации, начавшейся в Украине в 2015 году, были переименованы 52 тысячи улиц, 987 населённых пунктов, носивших имена партийных и государственных деятелей времён СССР. Кроме того, были демонтированы все известные памятники революционеру Владимиру Ленину.

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