Минкульт Украины предложил переименовать улицы Пушкина

Министерство культуры и информационной политики Украины опубликовало список российских топонимов, рекомендованных к переименованию в первую очередь. В перечень вошли десять фамилий российских деятелей, наиболее распространённые в украинской топонимике.

Прежде всего Минкульт Украины предлагает переименовать городские объекты, названные в честь космонавтов Гагарина и Комарова, военных Суворова и Матросова, лётчика Чкалова, учёного Мичурина, а также поэтов и писателей Пушкина, Горького, Лермонтова и Маяковского.

По мнению авторов перечня, жизнь и деятельность этих людей "по большому счёту, не имеют отношения к Украине, её истории, науке, культуре". Минкульт рекомендовал заменить все подобные топонимы, чтобы минимизировать влияние советско-российских нарративов на мировоззрение украинцев и восстановить историко-национальную украинскую топонимику.