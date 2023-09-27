Минкульт запретил прокат в России якутского фильма "Айта"

Министерство культуры России отозвал прокатное удостоверение у якутского фильма "Айта", сообщает ТАСС со ссылкой на реестр прокатных удостоверений. Запись в нём датируется 25 сентября, но известно об этом стало только сегодня. Без прокатного удостоверения фильм нельзя широко показывать в кинотеатрах.

19 сентября стало известно, что фильм Степана Бурнашева заблокирован Роскомнадзором. Регулятор усмотрел в киноленте "деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России": пропаганду якутского национализма.

В картине жители якутского села подозревают русского полицейского в преступлении и нападают на участок, позже оказывается, что герой невиновен.

22 сентября одна из главных газет Якутии – "Якутск Вечерний" вышла с заголовком "Роскомпозор", напоминает Сибирь.Реалии. Автор статьи, в частности, заявил, что в России, вероятно закончились экстремисты, раз власти начали бороться с кино.

Глава Якутии Айсен Николаев в недавнем заявлении поддержал Степана Бурнашева и другого якутского режиссёра Дмитрия Шадрина – фильм последнего не получил прокатное удостоверение из-за найденной в ней властями "ЛГБТ-пропаганды". В ходе прямой линии с жителями Якутии глава региона высказал предположение, что регуляторы пытаются ограничить якутское кино из-за того, что оно становится популярным на российском рынке.

"Нас начали не только уважать и хвалить, но и некоторые начали бояться", цитирует его SakhaDaily.