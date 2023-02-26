Минобороны Франции начало масштабные военные учения

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню объявил о начале крупнейших за последние десятилетия военных учений. В них примут участие около 20 тысяч солдат и офицеров. Учения под названием Orion 23 будут имитировать полномасштабную войну во всех средах - на море, на суше и в воздухе. Кроме того, будут задействованы и новые военные аспекты, такие, как кибератаки и информационные операции.

Учения продлятся более двух месяцев и затронут все подразделения французской армии. В них будут имитироваться боевые действия высокой интенсивности. В учениях будут задействованы армейские бронемашины Griffon, танки Leclerc, системы противовоздушной обороны, боевые самолеты, а также авианосец "Шарль де Голль".

Операция Orion 23 начинается на юге Франции и на острове Корсика. Позже она затронет и атлантическое побережье страны. По заявлению французского Министерства обороны, цель учений - продемонстрировать способность Франции "выйти на театр военных действий первой и возглавить многонациональную коалицию".