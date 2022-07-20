Минобороны назвало командующего группировкой "Запад" в Украине

Российской группировкой войск "Запад" на войне в Украине командует генерал-лейтенант Андрей Сычевой. Это стало известно из сообщения Минобороны об инспектировании группировки министром обороны Сергеем Шойгу.

Отмечается, что министр дал командующему указания: повысить оперативность уничтожения беспилотников ВСУ над граничащими с Россией районами, а также пресекать обстрелы жилых кварталов "освобожденных населенных пунктов".

28 февраля, спустя четыре дня после начала российского вторжения в Украину, Евросоюз ввел персональные санкции против Сычевого.

Ранее Минобороны сообщило, что группировкой "Восток" руководит генерал-лейтенант Рустам Мурадов, группировками "Юг" и "Центр" командуют генерал-полковник Александр Лапин и генерал армии Сергей Суровикин.