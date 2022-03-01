Минобороны по ошибке назвало Кустурицу главой театра

В российском Минобороны ошибочно назвали сербского кинорежиссёра Эмира Кустурицу главным режиссёром Театра российской армии. Об этом он сам сообщил РИА "Новости".

По словам Кустурицы, он договаривался поставить три спектакля. Режиссёр объяснил, что ошибка была допущена из-за путаницы при переводе его должности с английского языка.

"Министр обороны Сергей Шойгу знает, что я не руководитель, а режиссёр, который приедет туда ставить спектакли, когда появятся условия для этого. Никакой театр я не принимал", — сказал Кустурица.

О том, что сербский режиссёр возглавил Театр советской армии, 22 февраля сообщило Минобороны России. Утверждалось, что с предложением к Кустурице обратился глава ведомства Сергей Шойгу.

Ранее Кустурица публично высказывался в поддержку российской власти. В 2012 году он посетил церемонию инаугурации Владимира Путина, а в 2014 году поддержал аннексию Крыма. В 2016 году Владимир Путин вручил Эмиру Кустурице орден Дружбы "за особые заслуги в укреплении мира и взаимопонимания между народами".

После того, как СМИ написали о назначении Кустурицы в театр Минобороны, чешский кинофестиваль Febiofest лишил его своей награды, вручённой в 2017 году.

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