Минобороны предложило использовать резервистов за пределами России

Министерство обороны России разработало законопроект о привлечении резервистов к выполнению задач в мирное время, в том числе за пределами России. Документ, который 13 октября одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, изучили журналисты РБК.

Авторы законопроекта предлагают внести поправки в закон "Об обороне" и установить, что "для выполнения отдельных задач в области обороны" при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций и при использовании Вооружённых сил за пределами России могут привлекаться граждане, пребывающие в мобилизационном людском резерве Вооружённых сил. Об их призыве на специальные сборы будет принимать решение президент.

Согласно действующему закону, резервистов могут вызывать на учебные сборы один раз в год. Теперь предлагается дополнить законопроект понятием "специальные сборы". В настоящее время резервистов возможно привлекать к выполнению задач только в период мобилизации или в военное время. Законопроектом же предлагается распространить такую возможность и на мирное время.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подтвердил журналистам, что авторы законопроекта имели в виду в том числе возможность использования резервистов на территории Украины, в том числе в тех её районах, об аннексии которых Россия не объявляла - это, например, Сумская или Харьковская области.

Картаполов также заявил, что речь в законопроекте идёт не обо всех гражданах, пребывающих в запасе (это большинство взрослых граждан мужского пола), а только о тех, кто состоит в мобилизационном резерве, то есть заключивших специальный контракт и получающих за это денежное вознаграждение.