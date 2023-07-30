Минобороны РФ: 25 украинских дронов пытались атаковать объекты в Крыму

Минобороны России утверждает, что в ночь на воскресенье российские военные пресекли попытку украинской атаки в аннексированном Крыму с использованием 25 беспилотников.

В сообщении российского оборонного ведомства говорится, что военные перехватили и уничтожили "беспилотные летательные аппараты самолётного типа". 16 дронов уничтожены огнём средств ПВО. Ещё девять аппаратов подавлены средствами радиоэлектронной борьбы: не достигнув цели, беспилотники потерпели крушение в акватории Черного моря и мыса Тарханкут, заявляют в Москве. Отмечается, что пострадавших и разрушений в результате нет.

Командование Воздушных сил Украины сообщило о налете в ночь на 30 июля четырех российских дронов "Шахед" иранского производства на Херсонскую и Днепропетровскую области. Все они были сбиты.

Власти украинских регионов информируют о последствиях обстрелов своих областей российскими войсками. Запорожская область за последние сутки была обстреляна более 70 раз, ударам подверглись 20 населенных пунктов, заявил глава областной военной администрации Юрий Малашко. По его сведениям, двое местных жителей погибли, ещё двое - получили ранения. Ущерб нанесён более чем 30 жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры.

В Херсонской области в результате обстрелов ранены два человека, сообщил глава региона Александр Прокудин. Он отмечает, что российские снаряды попали в жилые кварталы ряда населенных пунктов, в частности, по территории завода в Херсоне. "За минувшие сутки противник совершил 69 обстрелов, выпустив 313 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и беспилотников", - написал Прокудин в своем телеграм-канале.

Также ночью продолжались обстрелы Харьковской области. Руководитель местной администрации Олег Синегубов написал, что есть повреждения частных жилых домов и хозяйственных построек. Пострадавших среди гражданского населения нет.

Подтвердить достоверность подобной информации в условиях боевых действий не представляется возможным. Российские власти не раз отрицали обвинения в намеренных ударах по гражданским целям в Украине.