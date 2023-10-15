Минобороны РФ: за ночь Россию атаковали 27 беспилотников

27 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа атаковали российские территории в ночь на воскресенье, сообщает пресс-служба Министерства обороны. Они были сбиты средствами ПВО: 18 – над Курской областью, ещё два – над Белгородской, место падения ещё семи дронов не уточняется. Пострадавших нет.

Ранее, в субботу, губернатор Курской области Роман Старовойт писал в своём телеграм-канале об обстрелах Глушковского района и о повреждениях нескольких жилых домов в посёлке Тёткино неподалёку от границы с Украиной. Вечером он также сообщил о 12 сбитых беспилотниках.

Об обстрелах и атаке дронов сообщал и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Там также нет разрушений и пострадавших, в посёлке Красная Яруга было нарушено электроснабжение.

Издание "Агентство.Новости" предполагает, что целью налётов в Курской области мог быть военный аэродром Халино, который уже атаковали меньше месяца назад. Тогда при взрыве дрона, предположительно, погибли несколько российских военных.

Минобороны России обвиняет в обстрелах Украину. Украинское командование обычно не комментирует обстрелы и атаки беспилотников на приграничные территории России.

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