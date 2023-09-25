При атаке украинского дрона на аэродром Халино в Курске 24 сентября в воскресенье погибли российские военные, сообщили российские провоенные блогеры. Официально об ударе российскими властями не сообщалось.

Удар был нанесён, предположительно, утром, в Курске отмечали день города. Российские власти сообщали об атаке на административное здание в центре города и о работе ПВО в неназванном районе. Про аэродром сообщений не было. Издание "База", без указания источников, сообщало, что дрон попытался атаковать топливные резервуары в Халине. Утверждалось, что обошлось без жертв.

Вечером в военном блоге Fighterbomber, освещающем работу российской военной авиации при вторжении в Украину, появились соболезнования в связи с событиями в Халине, их суть не раскрывалась. Блогер Борис Рожин, без указания источника, рассказал, что при атаке на аэродром погибли российские военные. Из сообщений блогеров следует, что россияне были убиты взрывом уже сбитого или упавшего беспилотника.

Источники РБК-Украина в украинской военной разведке утверждают, что беспилотник был посажен российскими средствами РЭБ на взлётно-посадочную полосу и взорвался, когда его приехало осмотреть руководство базирующегося на базе авиаполка и офицеры ФСБ.

Согласно утверждениям источника, при взрыве могли погибнуть или быть ранены как минимум шесть человек — командир 14 авиаполка, один из его заместителей, группа лётчиков, представитель военной контрразведки и работники аэродрома. Стороны военных конфликтов склонны преувеличивать свои успехи, информация не поддаётся оперативной проверке.