Минобороны РФ заявило о взятии Покровска. Генштаб ВСУ это отрицает

Министерство обороны России во вторник заявило, что операция по установлению контроля над городом Покровск в Донецкой области Украины завершена. Генштаб ВСУ это отрицает.
Ранее о взятии Покровска, а также Волчанска в Харьковской области, президенту России Владимиру Путину доложил начальника Генштаба Валерий Герасимов. Минобороны распространило видео, на котором военные развернули в Покровске флаг России.
Спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев заявил изданию "РБК-Украина", что российские военные попытались установить флаг в одном из районов города, "чтобы пропагандисты использовали это как доказательство взятия под контроль всего Покровска". "После этого они поспешно скрылись, продолжается зачистка вражеских групп", – заявил Ковалев.
Президент Украины Владимир Зеленский вечером 1 декабря, общаясь в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном, заявил, что Покровск и Волчанск остаются под контролем Украины.
В условиях войны невозможно оперативно проверить заявления сторон.
OSINT-проект DeepState во вторник сообщил, что российские войска захватили село Казацкое Покровского района, а также продвинулись в Покровске и Мирнограде. Согласно карте аналитиков, Покровск не находится полностью под контролем российских войск.
- Покровск – крупнейший населенный пункт западной части Донецкой области. Бои за него идут с августа 2024 года. Долгое время линия фронта в районе Покровска почти не менялась. 26 октября 2025 года Генштаб ВСУ и президент Украины Владимир Зеленский признали, что ситуация в городе осложнилась. По оценкам американского Института изучения войны, под контролем российской армии в конце ноября находилось 46 процентов территории Покровска.