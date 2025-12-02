Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Минобороны РФ заявило о взятии Покровска. Генштаб ВСУ это отрицает

Спутниковый снимок Покровска, Украина, 3 ноября 2025 года
Спутниковый снимок Покровска, Украина, 3 ноября 2025 года
Слушать
2 мин.
Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Министерство обороны России во вторник заявило, что операция по установлению контроля над городом Покровск в Донецкой области Украины завершена. Генштаб ВСУ это отрицает.

Ранее о взятии Покровска, а также Волчанска в Харьковской области, президенту России Владимиру Путину доложил начальника Генштаба Валерий Герасимов. Минобороны распространило видео, на котором военные развернули в Покровске флаг России.

Спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев заявил изданию "РБК-Украина", что российские военные попытались установить флаг в одном из районов города, "чтобы пропагандисты использовали это как доказательство взятия под контроль всего Покровска". "После этого они поспешно скрылись, продолжается зачистка вражеских групп", – заявил Ковалев.

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 1 декабря, общаясь в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном, заявил, что Покровск и Волчанск остаются под контролем Украины.

В условиях войны невозможно оперативно проверить заявления сторон.

OSINT-проект DeepState во вторник сообщил, что российские войска захватили село Казацкое Покровского района, а также продвинулись в Покровске и Мирнограде. Согласно карте аналитиков, Покровск не находится полностью под контролем российских войск.

  • Покровск – крупнейший населенный пункт западной части Донецкой области. Бои за него идут с августа 2024 года. Долгое время линия фронта в районе Покровска почти не менялась. 26 октября 2025 года Генштаб ВСУ и президент Украины Владимир Зеленский признали, что ситуация в городе осложнилась. По оценкам американского Института изучения войны, под контролем российской армии в конце ноября находилось 46 процентов территории Покровска.
Путин снова требует весь Донбасс
Embed
Путин снова требует весь Донбасс

No media source currently available

0:00 0:21:02 0:00

Путин снова требует весь Донбасс

Отставка Ермака

Аудионовости

Новости
Embed
Новости

No media source currently available

0:00 0:05:00 0:00

Новости

Новости Радио Свобода: точность, оперативность, беспристрастность


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG