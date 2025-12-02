Минобороны РФ заявило о взятии Покровска. Генштаб ВСУ это отрицает

Министерство обороны России во вторник заявило, что операция по установлению контроля над городом Покровск в Донецкой области Украины завершена. Генштаб ВСУ это отрицает.

Ранее о взятии Покровска, а также Волчанска в Харьковской области, президенту России Владимиру Путину доложил начальника Генштаба Валерий Герасимов. Минобороны распространило видео, на котором военные развернули в Покровске флаг России.

Спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев заявил изданию "РБК-Украина", что российские военные попытались установить флаг в одном из районов города, "чтобы пропагандисты использовали это как доказательство взятия под контроль всего Покровска". "После этого они поспешно скрылись, продолжается зачистка вражеских групп", – заявил Ковалев.

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 1 декабря, общаясь в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном, заявил, что Покровск и Волчанск остаются под контролем Украины.

В условиях войны невозможно оперативно проверить заявления сторон.

OSINT-проект DeepState во вторник сообщил, что российские войска захватили село Казацкое Покровского района, а также продвинулись в Покровске и Мирнограде. Согласно карте аналитиков, Покровск не находится полностью под контролем российских войск.