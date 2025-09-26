"Орешник" все еще в пути

Владимир Путин, выступая на "Глобальном атомном форуме" объявил, что в мире происходит смена технологического уклада. Форум, правда, трудно назвать "глобальным": в Москву приехали главы Армении, Мьянмы, Эфиопии и Беларуси.

Журналисты спросили Александра Лукашенко, где обещанный Путиным "Орешник", и получили ответ: "уже в пути".

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Путин "размахивает "Орешником", чтобы Дональду Трампу не удалось закончить войну.

Пугает Путин и европейских союзников Украины. В Дании второй раз за неделю над аэропортами заметили дроны. Правда, в правительстве Дании не говорят об угрозе со стороны России, там расценивают это как гибридные атаки, с целью "посеять страх".

По информации Bloomberg, европейцы сообщили Кремлю, что готовы сбивать российские самолёты, которые будут нарушать воздушное пространство ЕС.

На этой неделе Трамп сменил риторику в адрес Москвы. Он заговорил о возможности Киева вернуть всю территорию Украины в первоначальных границах с финансовой поддержкой Европы и НАТО. После встречи с Трампом Зеленский отметил, что Киев готов номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира, если президент США сможет положить конец войне.

Однако The Washington Post пишет, что резкие заявления Трампа - лишь часть переговорной тактики.

Поможет ли новая тактика Трампа подвести Путина к переговорам и какой сигнал президент РФ дает Западу своим "Глобальным атомным форумом"? Обсуждаем в программе "Лицом к событию" с политиком Марком Фейгиным.



