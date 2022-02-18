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Минобороны России объявило о проведении ядерных учений

Владимир Путин

Минобороны России объявило о проведении в субботу, 19 февраля, ядерных учений под руководством президента Владимира Путина.

Будут проведены пуски баллистических и крылатых ракет. К учениям будут привлечены Южный военный округ, а также корабли Северного и Черноморского флотов.

В рамках учений планируется проверить готовность военного управления, боевых расчётов, экипажей и надёжность вооружения стратегических ядерных и неядерных сил, сообщает Минобороны.

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