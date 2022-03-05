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Минобороны России объявило режим тишины в Украине

Люди спят в импровизированном бомбоубежище в спортивном центре, Мариуполь, 27 февраля 2022 года.

Российская сторона объявляет режим тишины с 10:00 по московскому времени и открывает гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. Гуманитарные коридоры и маршруты выхода согласованы с украинской стороной.

"Это даст возможность начать восстановление критически важной инфраструктуры – свет, вода и мобильная связь. Также будет возможность обеспечить Мариуполь продуктами и медикаментами первой необходимости", – заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

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