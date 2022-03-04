Вблизи Киева при российском ударе в селе Мархалевка 6 погибших

В результате российского авиаудара в селе Мархалевка, вблизи Киева, погибли шесть человек, в том числе ребёнок, сообщила в пятницу, 4 марта, региональная полиция.

По её сведениям, ещё двое взрослых и двое детей получили ранения и были доставлены в больницу.

Налёты российской авиации в 9-й день вторжения в Украину не прекращаются в разных регионах страны. В Чернигове, по уточнённым данным, в результате бомбардировки жилого массива 3 марта погибли более 40 человек. Это передало украинское агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу областной администрации.

4 марта начались бои за Николаев. Население этого города на юге Украины составляет около 490 тысяч человек. Утром сообщалось, что в него вошли передовые подразделения российской армии. Власти Николаева утверждают, что украинской армии удалось выдавить российские силы. Об этом в видеообращении заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. "Бой продолжается уже на окраинах, но по городу выбили", - сказал Ким.

Офис Верховного комиссара ООН по правам человека сообщил ранее, что с момента начала Россией боевых действий в Украине 24 февраля в стране зарегистрирован 331 случай гибели мирных граждан, 675 человек ранены.

По информации украинских властей, с прошлой недели и до 2 марта погибших в результате российских ударов среди гражданских лиц свыше 2-х тысяч.

Офис президента Украины со ссылкой на детского омбудсмена Дарью Герасимчук передал 4 марта, что при атаках на украинские города погибли 28 детей, ещё 64 – получили ранения.

Российские власти утверждают, что военные не стреляют по гражданским объектам и пытаются сберечь жизни мирных жителей. В Минобороны РФ утверждают, что проводят операцию, соблюдая все нормы гуманитарного права. При этом с начала вторжения появились многочисленные свидетельства разрушения гражданских объектов, включая жилые дома и школы.