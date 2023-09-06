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Минобороны России предложило ставить заключённых на воинский учёт

Министерство обороны России выступило с предложением ввести воинский учёт для заключённых. Проект изменений в положение об учёте опубликован на официальном портале правовых актов. Согласно ему, люди, отбывающие наказание в местах лишения свободы, должны будут встать на воинский учёт в особом порядке - непосредственно в тюрьме или колонии, без явки в военкомат.

"Особый воинский учёт осуществляется исправительными учреждениями уголовно-исполнительной системы и военными комиссариатами по месту нахождения учреждений уголовно-исполнительной системы", - указано в проекте. Списки военнообязанных заключённых будут формировать сами тюрьмы и колонии, изменять их по мере этапирования или освобождения осуждённых и передавать в военкоматы.

Сейчас в положении о воинском учёте указано, что граждане, отбывающие наказание в виде лишения свободы, учёту не подлежат. Именно этот подпункт Минобороны предлагает отменить.

  • В июне Госдума приняла в двух чтениях два законопроекта, регламентирующих призыв на военную службу заключённых и освобождающих от уголовной ответственности по делам небольшой и средней тяжести воюющих российских военных.

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