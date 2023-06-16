В подразделение "Шторм Z" 71-го гвардейского мотострелкового полка Министерства обороны России набирают из колоний заключённых, которые были осуждены по тяжёлым статьям. Об этом пишет "Вёрстка".

В 2023 году вместо ЧВК "Вагнер" право набирать на войну заключённых получили представители Минобороны. "Вёрстка" изучила материалы российских СМИ, в частности "АиФ", "РИА", "Соловьев Live", журналисты которых побывали в начале мая в расположении российских сил в районе Токмака Запорожской области Украины. Передовые позиции там занимают бывшие заключённые.

"Вёрстка" установила личности и некоторых военнослужащих. Так, боец с позывным Тамбов, который занимает должность заместителя командира роты, несколько месяцев назад был осуждён на 26 лет свободы за убийство и грабёж 91-летней пенсионерки. По информации издания, под этим позывным воюет 38-летний Павел Алёхин. До этого он был судим уже пять раз, в том числе и за изнасилование.

Среди сослуживцев Алёхина журналисты обнаружили осуждённого в сентябре 2022 года на 10 лет колонии жителя Липецкой области Олега Батищева. Его признали виновным в убийстве. По информации Следственного комитета, в январе 2022 года он пришел в гости к бывшей девушке и во время застолья забил до смерти её нового избранника. Также в сюжеты российских СМИ с передовой попал боец с позывным Загир. "Вёрстка" опознала его как 41-летнего Сергея Загирова из Егорьевска, который был пять раз судим за кражи.

Заместитель командира 71-го полка Олег Панчурин на видео одного из военных блогеров положительно оценил качества заключённых и заявил, что с ними "более приятно работать". По его словам, "склад ума у них более военизированный, чем у мобилизованных", а в глазах – "туман убийц".