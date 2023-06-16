В подразделение "Шторм Z" 71-го гвардейского мотострелкового полка Министерства обороны России набирают из колоний заключённых, которые были осуждены по тяжёлым статьям. Об этом пишет "Вёрстка".
В 2023 году вместо ЧВК "Вагнер" право набирать на войну заключённых получили представители Минобороны. "Вёрстка" изучила материалы российских СМИ, в частности "АиФ", "РИА", "Соловьев Live", журналисты которых побывали в начале мая в расположении российских сил в районе Токмака Запорожской области Украины. Передовые позиции там занимают бывшие заключённые.
"Вёрстка" установила личности и некоторых военнослужащих. Так, боец с позывным Тамбов, который занимает должность заместителя командира роты, несколько месяцев назад был осуждён на 26 лет свободы за убийство и грабёж 91-летней пенсионерки. По информации издания, под этим позывным воюет 38-летний Павел Алёхин. До этого он был судим уже пять раз, в том числе и за изнасилование.
Среди сослуживцев Алёхина журналисты обнаружили осуждённого в сентябре 2022 года на 10 лет колонии жителя Липецкой области Олега Батищева. Его признали виновным в убийстве. По информации Следственного комитета, в январе 2022 года он пришел в гости к бывшей девушке и во время застолья забил до смерти её нового избранника. Также в сюжеты российских СМИ с передовой попал боец с позывным Загир. "Вёрстка" опознала его как 41-летнего Сергея Загирова из Егорьевска, который был пять раз судим за кражи.
Заместитель командира 71-го полка Олег Панчурин на видео одного из военных блогеров положительно оценил качества заключённых и заявил, что с ними "более приятно работать". По его словам, "склад ума у них более военизированный, чем у мобилизованных", а в глазах – "туман убийц".
- Вербовать заключённых на войну летом прошлого года начала ЧВК "Вагнер". По признанию её главы Евгения Пригожина, около 10 тысяч заключённых погибли под Бахмутом. По истечении шести месяцев контракта бывшие заключённые получали освобождение - по всей видимости, помилование закрытыми указами президента. При этом в ЧВК вербовали и осуждённых за тяжкие преступления, а освободиться заключённые, завербованные в "Вагнер", могли уже через полгода. Уволиться же с военной службы до завершения мобилизации практически невозможно.
- Наём заключённых в армию сейчас незаконен. Ранее комитет Госдумы по обороне одобрил законопроект, официально дающий возможность призыва в армию по контракту в период мобилизации граждан с судимостью. А главы комитетов по конституционному законодательству Госдумы и Совета Федерации Павел Крашенинников и Андрей Клишас, а также депутат Ирина Панькина внесли в Думу законопроект, в котором содержится предложение освобождать от уголовной ответственности участников войны против Украины, совершивших преступления небольшой или средней тяжести.
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